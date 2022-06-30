Son dakika haberi: Boğulmaların önüne geçmek için kanala giren dalgıç polisler yüzen çocukları tek tek çıkarıp uyardı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Boğulmaların önüne geçmek için kanala giren dalgıç polisler yüzen çocukları tek tek çıkarıp uyardı

30.06.2022 10:57

Son dakika haberi: Boğulmaların önüne geçmek için kanala giren dalgıç polisler yüzen çocukları tek tek çıkarıp uyardıADANA Adana'da sulama kanalında boğulmaların önüne geçmek için dalgıç polis kanala girip yüzen çocukları tek tek çıkarıp uyardı.

Boğulmaların önüne geçmek için kanala giren dalgıç polisler yüzen çocukları tek tek çıkarıp uyardı

ADANA Adana'da sulama kanalında boğulmaların önüne geçmek için dalgıç polis kanala girip yüzen çocukları tek tek çıkarıp uyardı.

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, havaların ısınmasıyla birlikte sulama kanallarındaki boğulma olaylarını önlemek için çalışma başlattı. Ekipler, Yüreğir ilçesi Ege Bagatur Caddesi'ndeki sulama kanalı çevresinde kontrole çıktı. Polis, sulama kanalına giren çocukları sudan çıkarıp, sulama kanallarında yüzmenin yasak ve tehlikeli olduğunu belirterek, belediyelerin ücretsiz yüzme havuzlarından yararlanmalarını istedi. Su Altı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polislerden biri, suya girerek sulama kanalında yüzen bir çocuğu kıyıya çıkardı. Her yıl çok sayıda kişinin cansız bedenini sudan çıkardıklarını, anlatan dalgıç polis, çocukların daha güvenli olan havuzlarda yüzmesi gerektiğini söyledi

Kanalda yüzen çocuklardan Emrah Güneş (17), yüzmeyi bildiği için sulama kanalını tehlikeli bulmadığını belirterek, "Yıllardan beri ben bu kanalda yüzüyorum. Şimdiye kadar bir şey olmadıysa bundan sonra da olmaz. Yüzmeyi bilenler de boğuluyor ama ben şimdiye kadar bir tehlikeyle karşılaşmadım" dedi. Arkadaşı Mehmet Kaya ise sulama kanalında yüzmekten korkmadığını ifade ederek, "Havuzlar sulama kanalları kadar zevkli değil. Yüzme bilip boğulanları da çok gördüm. Ama yüzme bilen herkes buraya gelmeyecek. Kendine güvenenler buraya gelmeyecek" dedi.

Öte yandan bu yıl Adana'da 6 kişinin sulama kanalında boğulduğu, geçtiğimiz yıl aynı dönemde bu sayının 10 olduğu belirtildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Boğulmaların önüne geçmek için kanala giren dalgıç polisler yüzen çocukları tek tek çıkarıp uyardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Boğulmaların önüne geçmek için kanala giren dalgıç polisler yüzen çocukları tek tek çıkarıp uyardı - Son Dakika
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