Son dakika haber | Polisler sağlık çalışanlarının bayramını kutladı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber | Polisler sağlık çalışanlarının bayramını kutladı

14.03.2022 16:26
Son dakika haber | Polisler sağlık çalışanlarının bayramını kutladı

Son dakika habere göre Van'da Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Van'da Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli polisler, aile sağlık merkezleri ve 112'de çalışan görevlilere çeşitli hediyeler verdi, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Polisler, ziyarette sağlık çalışanlarına daha sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler temennisinde bulundu.

Sağlık çalışanları da emniyet mensuplarına ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. ???????

YORUMLAR
500
Amasya ve Merzifon'da bir grup sağlık çalışanı iş bıraktı Amasya ve Merzifon'da bir grup sağlık çalışanı iş bıraktı Son dakika haberi! Toplum Destekli Polis tıpçıların gününü kutladı Son dakika haberi! Toplum Destekli Polis tıpçıların gününü kutladı AK Parti heyeti sağlıkçıları yalnız bırakmadı AK Parti heyeti sağlıkçıları yalnız bırakmadı

Emniyet Müdürlüğü, Tıp Bayramı, 14 Mart, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Polisler sağlık çalışanlarının bayramını kutladı - Son Dakika


Son Dakika
17:40 Maç öncesi açılan pankart tepki çekti! Napoli kentinin koordinatını içerdi
17:30 Bergen'in doktorundan yıllar sonra gelen itiraf: Vücudunu zımparaladım
17:10 Ryan Babel, Acun Ilıcalı'nın radarında! Resmi temaslar başlayacak
17:03 Timsahla cinsel ilişki davasına bakan hakimin sözleri, mahkemeye damga vurdu
16:51 Adıyaman'da deprem! 4, 3 büyüklüğündeki deprem Malatya ve Gaziantep'te de hissedildi
16:35 Rus ordusu, hipersonik füzelerle gövde gösterisi yaptı! Yeni görüntüler paylaşıldı
16:16 Rus ordusu sivil alanları hedef aldı: 20 kişi hayatını kaybetti
16:15 Cübbeli Ahmet ilk kez bahsetti: Kızım şarkıyı duyunca 'Baba rezil olduk' dedi
16:00 Hastaneye yapılan bombalamanın simgesi olan hamile kadın, bebeği ile birlikte yaşamını yitirdi
15:47 Türkiye derbi heyecanında, Fransızların derdi başka! Gözlemcileri Kerem ve Ersin için İstanbul'a geldi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 17:49:15. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Polisler sağlık çalışanlarının bayramını kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement