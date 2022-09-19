Son dakika haberi! POLİSLERİ VURAN SALDIRGANIN ÇOK SAYIDA SABIKASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika
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Son dakika haberi! POLİSLERİ VURAN SALDIRGANIN ÇOK SAYIDA SABIKASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

19.09.2022 16:08
Son dakika haberi! POLİSLERİ VURAN SALDIRGANIN ÇOK SAYIDA SABIKASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Son dakika gündem haberi: İstanbul'da 2 kişiyi öldürüp 2'si polis 4 kişiyi silahla yaralayan Güven Güler'in suç dosyası kabarık çıktı.

İstanbul'da 2 kişiyi öldürüp 2'si polis 4 kişiyi silahla yaralayan Güven Güler'in suç dosyası kabarık çıktı.   32 yaşındaki Güven Güler'in 16 ayrı suçtan sabıka kaydı olduğu ortaya çıktı. Saldırganın suç kayıtları arasında bir çok kez uyuşturucu kullanmak suçunun olduğu öğrenildi. Şüpheli Güven Güler'in öldürdüğü arkadaşı Ergül Maden'in de 12 ayrı suçtan kaydı olduğu tespit edildi.


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Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! POLİSLERİ VURAN SALDIRGANIN ÇOK SAYIDA SABIKASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! POLİSLERİ VURAN SALDIRGANIN ÇOK SAYIDA SABIKASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika
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