Son dakika haberi! POLİSLERİ VURAN SALDIRGANIN ÇOK SAYIDA SABIKASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

İstanbul'da 2 kişiyi öldürüp 2'si polis 4 kişiyi silahla yaralayan Güven Güler'in suç dosyası kabarık çıktı. 32 yaşındaki Güven Güler'in 16 ayrı suçtan sabıka kaydı olduğu ortaya çıktı. Saldırganın suç kayıtları arasında bir çok kez uyuşturucu kullanmak suçunun olduğu öğrenildi. Şüpheli Güven Güler'in öldürdüğü arkadaşı Ergül Maden'in de 12 ayrı suçtan kaydı olduğu tespit edildi.