Son dakika haber | Polisten Altıeylül Zabıta müdürlüğüne ziyaret
Son dakika haberleri... Balıkesir'in Altıeylül ilçesi Emniyet Müdür Vekili Serdar Güler, Zabıta Haftası nedeni ile Altıeylül Belediyesini ziyaret ederek zabıtaların haftasını kutladı.
Balıkesir'in Altıeylül ilçesi Emniyet Müdür Vekili Serdar Güler, Zabıta Haftası nedeni ile Altıeylül Belediyesini ziyaret ederek zabıtaların haftasını kutladı.
Altıeylül ilçe emniyet müdür vekili Serdar Güler ilçe emniyet müdürlüğü personeliyle zabıta haftası nedeniyle, Altıeylül belediyesi Zabıta Müdür vekili Halil Baran ve zabıta memurlarını belediyede ziyaret ederek haftalarını kutladı. İlçe Emniyet Müdür Vekili Güler yaptığı açıklamada, Altıeylül Belediyesinde görev yapan zabıta arkadaşlarımızla bir araya geldik. Onların zabıta haftasını kutladık. Beraber Altıeylül'de neler yapabiliriz ile ilgili arkadaşlarımızla görüş alışverişinde bulunduk. Zabıta arkadaşlarımız sahada hele ki bu pandemi sürecinde yoğun bir mesai harcıyorlar. Bu özverili çalışmalarından dolayı tüm zabıta arkadaşlarımız tebrik ediyorum. Zabıta haftaları kutlu olsun. Zabıta Müdür vekili Halil Baran'da bu nazik jestten dolayı teşekkür ederek, görevlerinde başarılar diledi. - BALIKESİR
Son Dakika Son Dakika: Ayrılık kararından vazgeçen Lionel Messi, Barcelona'da kalmaya karar verdi Son Dakika: Bakan Koca, vaka sayısının arttığı 5 ilimizi paylaştı Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 şehre hastane müjdesi verdi Son Dakika: Tüketici kredilerinde vade sınırı 60 aydan 36 aya indirildi Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçim iddialarına son noktayı koydu: Önümüzdeki ilk seçim 2023 yılında Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin en akıllı otoyolu Ankara-Niğde Otoyolu'nu açtı İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı feci kazada 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı Animasyon dünyasının ilk başörtülü süper kahramanı Yaya Türkiye'de vizyona giriyor Gıda mühendisinin anlık dalgınlığı hayatına mal oldu! Boşluğa düştüğü anlar kamerada İsrail'de drone ile gökyüzünden uyuşturucu madde dağıtıldı Dükkanını boşaltmak istemeyen şahıs, havaya ateş açtı! İkna çalışmaları 1 saat sürdü Eylül bebeğin vücuduna çamaşır suyu enjekte eden cani anne, suçunu mektupta itiraf etti 13 yaşındaki kız çocuğu, eski sevgilisi tarafından cadde ortasında bıçaklandı Jet ski ile Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cüler, Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin kendilerini kurtarmasını beklediler İki işçiyi öldüren katil zanlıları, yeni bir cinayet planı yaparken yakalandı