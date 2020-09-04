Balıkesir'in Altıeylül ilçesi Emniyet Müdür Vekili Serdar Güler, Zabıta Haftası nedeni ile Altıeylül Belediyesini ziyaret ederek zabıtaların haftasını kutladı.

Altıeylül ilçe emniyet müdür vekili Serdar Güler ilçe emniyet müdürlüğü personeliyle zabıta haftası nedeniyle, Altıeylül belediyesi Zabıta Müdür vekili Halil Baran ve zabıta memurlarını belediyede ziyaret ederek haftalarını kutladı. İlçe Emniyet Müdür Vekili Güler yaptığı açıklamada, Altıeylül Belediyesinde görev yapan zabıta arkadaşlarımızla bir araya geldik. Onların zabıta haftasını kutladık. Beraber Altıeylül'de neler yapabiliriz ile ilgili arkadaşlarımızla görüş alışverişinde bulunduk. Zabıta arkadaşlarımız sahada hele ki bu pandemi sürecinde yoğun bir mesai harcıyorlar. Bu özverili çalışmalarından dolayı tüm zabıta arkadaşlarımız tebrik ediyorum. Zabıta haftaları kutlu olsun. Zabıta Müdür vekili Halil Baran'da bu nazik jestten dolayı teşekkür ederek, görevlerinde başarılar diledi. - BALIKESİR