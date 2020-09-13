Adana'da polis, belediye personeline kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik konferans verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği, Narkotik ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından Çukurova Belediyesi personeline konferans verildi.

Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliğince verilen konferansta şiddetin çok ağır hukuki sorumluluğu olduğu belirtildi.

Kadın belediye personellerine de KADES uygulamasını akıllı telefonlarına indirmeleri konusunda uyarıda bulunulup, şiddete maruz kaldıklarında uygulamayı kullanmalarıyla polislerin yanlarında olacağı aktarıldı.

Ayrıca, konferansta uyuşturucunun zararları ve bilinçsiz internet kullanımı konusunda da bilgilendirmede bulunuldu.

Konferansa İlçe Belediye Başkanı Soner Çetin de katıldı.