Son dakika haber! Polisten göçmen kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika
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Son dakika haber! Polisten göçmen kaçakçılığı operasyonu

17.07.2022 16:41
Son dakika haber! Polisten göçmen kaçakçılığı operasyonu

Son dakika haberler: Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından bir eve yapılan operasyonda, yurda yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edilen 39 düzensiz göçmen yakalanırken, olayla ilgili 2 organizatör hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından bir eve yapılan operasyonda, yurda yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edilen 39 düzensiz göçmen yakalanırken, olayla ilgili 2 organizatör hakkında adli tahkikat başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde 'Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti' yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde ilimiz İpekyolu ilçesinde bulunan bir ikamette yurda yasa dışı yollardan giriş yaptıkları tespit edilen 39 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Olayla ilgili 2 organizatör hakkında adli tahkikat başlatılmıştır. İlimiz genelinde ülkemize yasa dışı yollardan giren düzensiz göçmenlerin ve düzensiz göçmenlerin ülkemize girişlerini organize eden şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" denildi. - VAN

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Van'da 39 düzensiz göçmen yakalandı Van'da 39 düzensiz göçmen yakalandı
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, İpekyolu, Göçmen, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Polisten göçmen kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika

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