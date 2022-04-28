Son dakika haber | Polisten, 'Hırsızlar Evinizde Bayram Yapmasın' uyarısı - Son Dakika
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Son dakika haber | Polisten, 'Hırsızlar Evinizde Bayram Yapmasın' uyarısı

28.04.2022 17:49
Son dakika haber | Polisten, 'Hırsızlar Evinizde Bayram Yapmasın' uyarısı

Son dakika habere göre Bayram tatilini fırsat bilen hırsızların engellenmesi amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 'Hırsızlar Evinizde Bayram Yapmasın!

Bayram tatilini fırsat bilen hırsızların engellenmesi amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 'Hırsızlar Evinizde Bayram Yapmasın!' sloganıyla bir çalışma başlatıldı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, polis ile halk arasındaki ilişkilerinin geliştirilmesi ve daha güvenli yaşam alanları oluşturulması amacıyla faaliyetlerine devam ediyor. Toplumumuzun ortak sevinç değerlerinden olan bayramlarda huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik önleyici tedbirlerin alınmasına dikkat çeken ekipler, alışveriş merkezleri, otobüs terminali, tren garı, semt pazarları ile vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda çalışma gerçekleştirecek. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğün ekiplerince hazırlanan 'Hırsızlar Evinizde Bayram Yapmasın!' konulu broşür aracılığı ile suçların işlenmeden önce önlenmesi, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için bireysel olarak alabilecekleri 14 maddelik önlemler konusunda bilgilendirme çalışmaları yapılıyor. - ESKİŞEHİR

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Bayram tatilinde trafik denetimleri artırılıyor Bayram tatilinde trafik denetimleri artırılıyor Bayram öncesi giyim işletmelerinde yoğunluk Bayram öncesi giyim işletmelerinde yoğunluk

Toplum Destekli Polislik, Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Bayram, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Polisten, 'Hırsızlar Evinizde Bayram Yapmasın' uyarısı - Son Dakika


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