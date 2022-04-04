Son dakika haber | Polisten kaçakçılara geçit yok - Son Dakika
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Son dakika haber | Polisten kaçakçılara geçit yok

04.04.2022 16:07
Son dakika haber | Polisten kaçakçılara geçit yok

Son dakika haberleri: Malatya polisi, 43 adet gümrük kaçağı cep telefonu, muhtelif şarj adaptörü ve şarj kablosu ile 317 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Malatya polisi, 43 adet gümrük kaçağı cep telefonu, muhtelif şarj adaptörü ve şarj kablosu ile 317 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde yapılan çalışmalarda 43 adet gümrük kaçağı cep telefonu, muhtelif şarj adaptörü ve şarj kablosu ile 317 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanıp gözaltına alınan 2 şahsa 5607 "SKM" den yasal işlem yapıldı. - MALATYA

Son dakika haber | Polisten kaçakçılara geçit yok

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Malatya, Sigara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Polisten kaçakçılara geçit yok - Son Dakika


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