Son dakika haber! Polisten kaçan kişinin dere yatağına attığı bisikleti çalıntı çıktı - Son Dakika

Son dakika haber! Polisten kaçan kişinin dere yatağına attığı bisikleti çalıntı çıktı
26.12.2020 12:48
Son dakika haberlerine göre DÜZCE'de, yasağa rağmen bisikletle gezen kişi, polisleri görünce bisikletini dereye atıp kaçtı.
DÜZCE'de, yasağa rağmen bisikletle gezen kişi, polisleri görünce bisikletini dereye atıp kaçtı. Ekipler, bisikletin çalıntı olduğunu belirlerken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Ağa Mahallesi'nde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle devriye görevinde bulunan polis ekibi, bisikletle gezen kişiden durmasını istedi. Ancak bisikletli kaçarken, ekipler de peşine düştü. Bir süre sonra bisikleti Asar Deresi'nin içerisine atan kişi koşarak uzaklaştı. Polisin dere yatağından çıkardığı bisikletin çalıntı olduğu belirlendi. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
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