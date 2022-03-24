Son dakika haber | Polisten kaçan şahsın üzerinden paket paket uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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Son dakika haber | Polisten kaçan şahsın üzerinden paket paket uyuşturucu çıktı

24.03.2022 09:54
Son dakika haber | Polisten kaçan şahsın üzerinden paket paket uyuşturucu çıktı

Bir son dakika haberine göre Edirne'nin Keşan ilçesinde seyir halinde uygulama yaparken şüpheli bir kişinin kaçtığını gören polis ekipleri, yakaladıkları şahsın üzerinde 23 paket uyuşturucu ele geçirdi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde seyir halinde uygulama yaparken şüpheli bir kişinin kaçtığını gören polis ekipleri, yakaladıkları şahsın üzerinde 23 paket uyuşturucu ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yeni Mescit Mahallesi ve çevresinde uygulama yaptı. Seyir halinde yapılan uygulamada 13 şahıs ve 3 de aracın kontrolleri gerçekleştirildi. Denetimler sırasında durumundan şüphelenilen B.K. isimli bir şahıs, polisi görünce kaçtı. Ekipleri peşine takan şüpheli daha sonra Zati Yörüker Caddesi üzerinde yakalandı.

Bu sırada elinde şeffaf bir poşet tuttuğu görülen B.K.'nın üzerinden poşetlenmiş bir şekilde 23 adet uyuşturucu olduğu düşünülen madde ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - EDİRNE

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Uyuşturucu, Edirne, Keşan, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Polisten kaçan şahsın üzerinden paket paket uyuşturucu çıktı - Son Dakika


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