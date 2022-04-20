Son dakika haber! Polisten kaçan sürücü kaza yapınca yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haber! Polisten kaçan sürücü kaza yapınca yakalandı

20.04.2022 22:14
Son dakika haber! Polisten kaçan sürücü kaza yapınca yakalandı

Edinilen son dakika haberine göre Kastamonu'nun Tosya ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsü, kaza yapınca yakalandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsü, kaza yapınca yakalandı. Şahsın aracında yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olay, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denetim noktasında polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan 34 NR 2498 plakalı otomobilin sürücüsü, aracı ile kaçmaya başladı. Ekipler tarafından takibe alınan otomobil sürücüsü, kovalamaca sırasında park halindeki bir araca çarptı. Kazada yaralanmadan kurtulan sürücü ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı.

Ekipler tarafından araçta yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Araçta bulunan F.D. ve A.K. hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU

Son dakika haber! Polisten kaçan sürücü kaza yapınca yakalandı
Son dakika haber! Polisten kaçan sürücü kaza yapınca yakalandı
Son dakika haber! Polisten kaçan sürücü kaza yapınca yakalandı
Son dakika haber! Polisten kaçan sürücü kaza yapınca yakalandı

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Ruhsatsız Silah, Kastamonu, Otomobil, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Polisten kaçan sürücü kaza yapınca yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Polisten kaçan sürücü kaza yapınca yakalandı - Son Dakika
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