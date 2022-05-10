ADANA-POLİSTEN KAÇIŞ KAZAYLA BİTTİ; SÜRÜCÜ YARALANDI, 2 ARKADAŞI GÖZALTINDA - Son Dakika
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ADANA-POLİSTEN KAÇIŞ KAZAYLA BİTTİ; SÜRÜCÜ YARALANDI, 2 ARKADAŞI GÖZALTINDA

10.05.2022 07:11

ADANA'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücünün kullandığı otomobil, yaklaşık 15 kilometre süren takibin ardından kaza yaptı.

ADANA'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücünün kullandığı otomobil, yaklaşık 15 kilometre süren takibin ardından kaza yaptı. Otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu hafif yaralanan sürücüsü Mustafa A. (22), hastaneye kaldırılırken, yanındaki 2 arkadaşı ise gözaltına alındı.

Sabahın erken saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Barış Bulvarı'nda devriye görevinde bulunan polis ekibi, durumundan şüphelendiği 21 ACN 606 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kaçtı. Otomobili takibe alan polis ekibinin, telsiz anonsuyla durumu bildirmesi üzerine otomobilin kaçış güzergahlarında önlem alındı. Ana yol ve ara sokakları kullanarak önce Denizli Mahallesi'ne geçen otomobil, daha sonra Yeşilevler Mahallesi'nde kaçışını sürdürdü. Ardından Kıyıboyu Caddesi'ne dönüş yapan sürücü, Gürselpaşa Mahallesi'nde kaçmaya devam etti. Yaklaşık 15 kilometre süren kaçış, sürücünün Tellidere Mahallesi Nazım Hikmet Caddesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybedip, aydınlatma direğine çarpmasıyla son buldu. Kazada hafif yaralanan ve isminin Mustafa A. olduğu öğrenilen sürücü, kaza yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Otomobilde bulunan sürücünün 2 arkadaşı ise kontrol amaçlı ambulansta muayene edildikten sonra gözaltına alınarak Şehit Mustafa Sarı Polis Merkezi'ne götürüldü.

ADANA-POLİSTEN KAÇIŞ KAZAYLA BİTTİ; SÜRÜCÜ YARALANDI, 2 ARKADAŞI GÖZALTINDA
ADANA-POLİSTEN KAÇIŞ KAZAYLA BİTTİ; SÜRÜCÜ YARALANDI, 2 ARKADAŞI GÖZALTINDA
ADANA-POLİSTEN KAÇIŞ KAZAYLA BİTTİ; SÜRÜCÜ YARALANDI, 2 ARKADAŞI GÖZALTINDA
ADANA-POLİSTEN KAÇIŞ KAZAYLA BİTTİ; SÜRÜCÜ YARALANDI, 2 ARKADAŞI GÖZALTINDA
ADANA-POLİSTEN KAÇIŞ KAZAYLA BİTTİ; SÜRÜCÜ YARALANDI, 2 ARKADAŞI GÖZALTINDA
ADANA-POLİSTEN KAÇIŞ KAZAYLA BİTTİ; SÜRÜCÜ YARALANDI, 2 ARKADAŞI GÖZALTINDA
ADANA-POLİSTEN KAÇIŞ KAZAYLA BİTTİ; SÜRÜCÜ YARALANDI, 2 ARKADAŞI GÖZALTINDA
ADANA-POLİSTEN KAÇIŞ KAZAYLA BİTTİ; SÜRÜCÜ YARALANDI, 2 ARKADAŞI GÖZALTINDA
ADANA-POLİSTEN KAÇIŞ KAZAYLA BİTTİ; SÜRÜCÜ YARALANDI, 2 ARKADAŞI GÖZALTINDA
ADANA-POLİSTEN KAÇIŞ KAZAYLA BİTTİ; SÜRÜCÜ YARALANDI, 2 ARKADAŞI GÖZALTINDA

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ADANA-POLİSTEN KAÇIŞ KAZAYLA BİTTİ; SÜRÜCÜ YARALANDI, 2 ARKADAŞI GÖZALTINDA - Son Dakika


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SON DAKİKA: ADANA-POLİSTEN KAÇIŞ KAZAYLA BİTTİ; SÜRÜCÜ YARALANDI, 2 ARKADAŞI GÖZALTINDA - Son Dakika
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