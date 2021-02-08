Son dakika haber: Polisten kaçmak isterken 2 metrelik duvardan düşüp ayağını kırdı - Son Dakika

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- Polisten kaçmak isterken 2 metrelik duvardan düşüp ayağını kırdı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir şahıs, evinin önüne gelen polis ekiplerinden kaçmak isterken 2 metre yükseklikteki duvardan düşerek ayağını kırdı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Kocaeli'nin Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi Karakaş Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Selçuk E. isimli şahıs, evinin önüne gelen polis ekiplerini görünce henüz belirlenemeyen bir sebeple koşmaya başladı. Selçuk E., kaçarken evinin önünde bulunan 2 metrelik duvardan atlamak istediği sırada düşerek sağ ayağını kırdı. Polis ekipleri, Selçuk E.'nin ayağının kırıldığını görünce durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından, Selçuk E. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Selçuk E. hastanede 1,5 süren tedavisinin ardından polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.