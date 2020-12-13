Son dakika haber: Polisten kaçmaya çalışan şüphelilerin bulunduğu hafif ticari araçtan uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Gözaltına alınan şüpheliler M.Y. (32), K.K. (28), M.G. (30) ve İ.Y, polis merkezine götürüldü.

Araçta ve içindeki 4 kişinin üst aramasında folyoya sarılı yüklü miktarda uyuşturucu ile çakmak gazı bulundu.

Ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından darp edilen genç kadın: 'Seni burada öldüreceğim' diyordu