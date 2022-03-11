Son Dakika | Polisten kaçtıkları otomobille ters şeride giren şüpheliler, kazaya neden oldu: 1 gözaltı - Son Dakika
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Son Dakika | Polisten kaçtıkları otomobille ters şeride giren şüpheliler, kazaya neden oldu: 1 gözaltı

11.03.2022 07:15

Gelen son dakika haberlerine göre ADANA'da, polisten kaçarak ters şeride giren otomobilin sürücüsü, önce polis aracına vurdu, ardından hafif ticari araçla çarpıştı.

ADANA'da, polisten kaçarak ters şeride giren otomobilin sürücüsü, önce polis aracına vurdu, ardından hafif ticari araçla çarpıştı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza sonrası yaya olarak kaçan 4 şüpheliden 1'i yakalandı. Polis, diğer 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Saat 04.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde 01 AHH 182 plakalı otomobildeki kişilerin hırsızlık şüphelisi olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. İhbar edilen otomobili ara sokakta tespit eden polis ekibi, 'dur' ihtarında bulundu. Polisin ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, kaçmaya başladı. Ara sokaklarda izini kaybettirmeye çalışan sürücü, daha sonra D-400 Karayolu'na çıkarak, ters şeritte kaçmak istedi. Ters şeride giren sürücü, önce polis aracına vurdu ardından Saffet Yücel yönetimindeki 80 AAL 525 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Şans eseri ölen ya da yaralanın olmadığı kaza sonrası şüpheliler otomobilden inerek yaya olarak kaçmayı sürdürdü. Takibi sürdüren polis ekibi, 4 şüpheliden 1'ini kıskıvrak yakaladı. Diğer 3 şüpheli ise gecenin karanlığında izini kaybettirdi. Bölgeyi ablukaya alan polis, kaçan 3 şüpheliyi yakalamak için çalışmalara devam ediyor.


Son Dakika | Polisten kaçtıkları otomobille ters şeride giren şüpheliler, kazaya neden oldu: 1 gözaltı
Son Dakika | Polisten kaçtıkları otomobille ters şeride giren şüpheliler, kazaya neden oldu: 1 gözaltı
Son Dakika | Polisten kaçtıkları otomobille ters şeride giren şüpheliler, kazaya neden oldu: 1 gözaltı
Son Dakika | Polisten kaçtıkları otomobille ters şeride giren şüpheliler, kazaya neden oldu: 1 gözaltı
Son Dakika | Polisten kaçtıkları otomobille ters şeride giren şüpheliler, kazaya neden oldu: 1 gözaltı
YORUMLAR
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Adana Yüregir, Polis, Saat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Polisten kaçtıkları otomobille ters şeride giren şüpheliler, kazaya neden oldu: 1 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Polisten kaçtıkları otomobille ters şeride giren şüpheliler, kazaya neden oldu: 1 gözaltı - Son Dakika
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