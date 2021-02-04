Son dakika haber... Polisten kaçtıktan sonra yakalanan sürücü, "yanımdakiler çocuk ondan kaçtım" dedi - Son Dakika

Son dakika haber... Polisten kaçtıktan sonra yakalanan sürücü, "yanımdakiler çocuk ondan kaçtım" dedi

04.02.2021 05:09

Son dakika haberi... Polisten kaçtıktan sonra yakalanan sürücü, "yanımdakiler çocuk ondan kaçtım" dedi Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçana otomobil sürücüsü 5 kilometrelik kovalamaca sonucunda kıskıvrak yakalandı.

Polisten kaçtıktan sonra yakalanan sürücü, "yanımdakiler çocuk ondan kaçtım" dedi

ADANA - Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçana otomobil sürücüsü 5 kilometrelik kovalamaca sonucunda kıskıvrak yakalandı. Yakalanan sürücü polise," Yanımdakiler çocuk ondan kaçtım" diye ifade verirken gazetecilerin neden kaçtın sorusuna da," ben kaçmadım" dedi.

Alınan bilgiye göre, Seyhan Devriye ekipleri şüphelendikleri 01 AFT 674 plakalı otomobile Seyhan ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde 'dur' ihtarında bulundu. Otomobil sürücüsü İsmail D. ihtara uymayarak kaçmaya başladı. Polis ve sürücü arasında 5 kilometre boyunca devam eden kovalamacanın ardından Seyhan Devriye Ekipleri, söz konusu aracı Demetevleri Mahallesi ara sokaklarında önünü keserek durdurdu. Sürücü İsmail D. ve yanında bulunan 18 yaşındaki küçük ismi öğrenilemeyen iki kişi araçtan inip kaçmak isterken kıskıvrak yakalandı.

"Polise yanımdakiler korktuğu için kaçtım derken gazetecilere kaçmadım dedi"

Kaçmak isterken yakalanan sürücü İsmail D., polise ifade verdiği sırada," Yanımdakiler çocuk ondan kaçtım" dedi. Ardından gazeteciler sürücü İsmail D.'ye neden kaçtın sorusunu sordu. İsmail D. ise " ben kaçmadım" diye kendisini savundu. Daha sonra kendisine kaçmadıysan neden durmadın sorusu yönetilince İsmail D. yüzünü gizleyerek cevap vermedi. Polis otomobilde yaptığı incelemede her hangi bir suç unsuruna rastlamadı.

Sürücü İsmail D. ve yanında bulunan 18 yaşından küçük iki çocuğa sokağa çıkma kısıtlamasın ihlalden para cezası kesildi. İsmail D.'ye trafik yönünden de 'dur' ihtarına uymamak, tehlikeli araç kullanma ve trafik kurallarını ihlalden ceza kesildi.

Son dakika haber... Polisten kaçtıktan sonra yakalanan sürücü, yanımdakiler çocuk ondan kaçtım dedi
Son dakika haber... Polisten kaçtıktan sonra yakalanan sürücü, yanımdakiler çocuk ondan kaçtım dedi
Son dakika haber... Polisten kaçtıktan sonra yakalanan sürücü, yanımdakiler çocuk ondan kaçtım dedi
Son dakika haber... Polisten kaçtıktan sonra yakalanan sürücü, yanımdakiler çocuk ondan kaçtım dedi

Otomobil, Seyhan, Fatih, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Polisten kaçtıktan sonra yakalanan sürücü, 'yanımdakiler çocuk ondan kaçtım' dedi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ankara'da bir bina mutasyonlu virüs nedeniyle karantinaya altına alındı ABD Dışişleri'nden Boğaziçi açıklaması: Temel hakları için mücadele edenlerle omuz omuzayız Galatasaray, sır gibi saklıyordu! Gedson Fernandes'in sözleşmesindeki madde açığa çıktı YÖK'ün yüz yüze eğitim talebine Bakan Koca'dan yanıt: Önemli bir hareketliliğe sebep olabilir 4 gencin sır ölümünde olayın seyrini değiştirecek gelişme: Tüfeği en son Muharrem Zengin değil Serkan Zangal ateşlemiş Erdoğan, salondaki sönük havayı görünce rahatsız oldu: Burada müzik yok mu? Yanlışlıkla banka hesabına yatırılan parayı harcayan vatandaş bedelini çok ağır ödedi Yeniden evlenecek olan Burak Yılmaz ve İstem Atilla'nın üçüncü bebeği dünyaya gelecek
PTT'nin fahiş fiyata sattığı ayçiçek yağının sırrı ortaya çıktı PTT'nin fahiş fiyata sattığı ayçiçek yağının sırrı ortaya çıktı         
00:29
OlayTV'nin kapanmasının ardından Nevşin Mengü, eski adresine geri döndü OlayTV'nin kapanmasının ardından Nevşin Mengü, eski adresine geri döndü         
23:12
Su şişesi tanıtımıyla alay konusu olan Duygu Özaslan'dan yeni bomba! 1964'ten beri kullanılan 'mouse'u tanıttı Su şişesi tanıtımıyla alay konusu olan Duygu Özaslan'dan yeni bomba! 1964'ten beri kullanılan 'mouse'u tanıttı         
22:34
Hintli yetkili, su sandığı dezenfektanı kafasına dikti Hintli yetkili, su sandığı dezenfektanı kafasına dikti         
21:36
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsün Güney Afrika ve Brezilya mutasyonları da görüldü Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsün Güney Afrika ve Brezilya mutasyonları da görüldü         
20:56
EGM'den Boğaziçi'nde gözaltına alınan Şeyma Altundal'ın başörtü iddialarına videolu yalanlama EGM'den Boğaziçi'nde gözaltına alınan Şeyma Altundal'ın başörtü iddialarına videolu yalanlama         
15:58
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi eylemcilerine çok sert sözler: Öğrenci misiniz, rektör odasını basan terörist misiniz? Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi eylemcilerine çok sert sözler: Öğrenci misiniz, rektör odasını basan terörist misiniz?         
14:12
Göbekli halleriyle çok konuşulan Rıza Kocaoğlu, su diyetiyle 15 günde 9 kilo verdi Göbekli halleriyle çok konuşulan Rıza Kocaoğlu, su diyetiyle 15 günde 9 kilo verdi         
13:48
Ünlü oyuncu Tardu Flordun tanınmaz hale geldi Ünlü oyuncu Tardu Flordun tanınmaz hale geldi         
11:47
Eski bir mobilya parçasının içinden çıktı, yazanlar şok etti! Küçük kız geleceği bilmiş Eski bir mobilya parçasının içinden çıktı, yazanlar şok etti! Küçük kız geleceği bilmiş         
11:27
Kadıköy'deki protesto gösterilerinde Barış Atay ile polis ekipleri arasında gerginlik Kadıköy'deki protesto gösterilerinde Barış Atay ile polis ekipleri arasında gerginlik         
09:58
Öğretmenle müdür yardımcısının yasak aşkı iki kişinin sonu oldu Öğretmenle müdür yardımcısının yasak aşkı iki kişinin sonu oldu         
09:58
Apartta kendisini asan Merve'nin son mesajı ortaya çıktı: Beni affedin Apartta kendisini asan Merve'nin son mesajı ortaya çıktı: Beni affedin         
09:45
İşkenceden kurtarılan genç kız çıldırdığı noktayı anlattı: Beni 3 Arap adama götürüp fuhşa zorladılar İşkenceden kurtarılan genç kız çıldırdığı noktayı anlattı: Beni 3 Arap adama götürüp fuhşa zorladılar         
09:23
Kadıköy'deki eylemlere katılan TİP Genel Başkan Yardımcısı Barış Atay ile AK Partili Alpay Özalan Twitter'da kapıştı Kadıköy'deki eylemlere katılan TİP Genel Başkan Yardımcısı Barış Atay ile AK Partili Alpay Özalan Twitter'da kapıştı         
09:07
Oyuncu Çetin Sarıkartal, Çukur'dan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine transfer oldu Oyuncu Çetin Sarıkartal, Çukur'dan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine transfer oldu         
07:53
Ebru Destan'ın üvey baba isyanı: Tacizleri ve hakaretleri bitmiyor Ebru Destan'ın üvey baba isyanı: Tacizleri ve hakaretleri bitmiyor         
07:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2021 05:43:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... Polisten kaçtıktan sonra yakalanan sürücü, "yanımdakiler çocuk ondan kaçtım" dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei