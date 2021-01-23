Son dakika! "Dur" ihtarına uymayan sürücü kaza yapınca yakalandı - Son Dakika

Adana'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, kaza yapınca yakalandı.
Merkez Çukurova ilçesinde 01 ALU 56 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü İzzettin A, polisin "dur" ihtarına rağmen kaçmaya başladı.
Motosikletli trafik polisi ekiplerince bir süre takip edilen araç, Öğretmen Bulvarı'nda sinyalizasyon direğine çarparak durdu.
Araçtan çıkıp kaçmaya çalışan sürücü ve yanındaki kişi ekiplerce yakalandı.
Sürücü İzzettin A, polislere aracı kendisinin kullanmadığını iddia etti.
Alkol metreyi üflemeyi reddeden İzzettin A. gözaltına alındı, aracı ise emniyet otoparkına çektirildi.
Kaynak: AA
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