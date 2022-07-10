Özellikle sahte para, tırnakçılık, kurban hırsızlığı, yankesicilik ve dolandırıcılık konularına dikkat çeken polisler ayrıca şüphelendikleri araçların plakalarını almaları, ücretini almadan hayvanları teslim etmemeleri gibi uyarılarda bulundular. Şüpheli durumlarla karşılaşıldığında 112 Acil Çağrı Merkezi'nden bilgi verilmesini isteyen polisler sahte paranın gerçeğinden ayırt edilmesini kolaylaştıran pratik önerileri besicilere aktardı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Hisarcık, Kargı, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber: Polisten kurban satıcılarına dolandırıcılık uyarısı - Son Dakika

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