Son dakika haber: Polisten kurban satıcılarına dolandırıcılık uyarısı - Son Dakika
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Son dakika haber: Polisten kurban satıcılarına dolandırıcılık uyarısı

10.07.2022 16:35
Son dakika haber: Polisten kurban satıcılarına dolandırıcılık uyarısı

Gelen son dakika haberlerine göre Çorum'un Kargı ilçesinde, polis ekipleri kurban satıcılarını dolandırıcılığa karşı uyardı.

Çorum'un Kargı ilçesinde, polis ekipleri kurban satıcılarını dolandırıcılığa karşı uyardı.

Kargı İlçe Emniyet Amirliği'ne bağlı ekipler

Kurban Bayramı'nda kurban pazarında hayvan yetiştiricileri ile kurbanlık almak isteyen vatandaşları sahteciliğe karşı broşür dağıtarak uyardı.

Özellikle sahte para, tırnakçılık, kurban hırsızlığı, yankesicilik ve dolandırıcılık konularına dikkat çeken polisler ayrıca şüphelendikleri araçların plakalarını almaları, ücretini almadan hayvanları teslim etmemeleri gibi uyarılarda bulundular. Şüpheli durumlarla karşılaşıldığında 112 Acil Çağrı Merkezi'nden bilgi verilmesini isteyen polisler sahte paranın gerçeğinden ayırt edilmesini kolaylaştıran pratik önerileri besicilere aktardı. - ÇORUM

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Kargı, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Polisten kurban satıcılarına dolandırıcılık uyarısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber: Polisten kurban satıcılarına dolandırıcılık uyarısı - Son Dakika
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