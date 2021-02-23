Son dakika haber! Polisten maske mesafe denetimi - Son Dakika

Ordu'nun Ünye ilçesi Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından cadde, meydan ve sokak aralarında maske ve mesafe denetimi gerçekleştirildi.

Ordu'da son haftalarda artan vakalar üzerine Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçenin Cumhuriyet Meydanı, cadde ve sokak aralarında vatandaşları uyararak maske ve mesafe denetimi yaptı. Sivil polisler, bekçiler ve trafik şubeye bağlı ekipler tarafından maske ve mesafe kuralları uyarıları yapılırken, son günlerde il genelinde artan vakalar nedeniyle temaslı davranışlardan kaçınılması gerektiği vurgulandı.

Denetimlere günlük olarak cadde, sokak ve meydanlarda devam edileceği bildirildi. - ORDU