Son dakika haber! Polisten öğrencilere terör bilgilendirmesi - Son Dakika
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Son dakika haber! Polisten öğrencilere terör bilgilendirmesi

10.10.2022 13:07
Son dakika haber! Polisten öğrencilere terör bilgilendirmesi

Son dakika haberi... Afyonkarahisar'da polis tarafından üniversite öğrencilerine terör örgütlerinin iç yüzü hakkında bilgilendirme yapıldı.

Afyonkarahisar'da polis tarafından üniversite öğrencilerine terör örgütlerinin iç yüzü hakkında bilgilendirme yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentteki iki üniversitenin kampüslerinde açılan stantlarda üniversite öğrencilerine 'El Ele Güvenli Geleceğe' projesi çerçevesinde bilgilendirme yapıldı. Çalışmada polis ekipleri özellikle terör örgütlerinin eleman temini için öğrencileri istismar edebileceğini vurgulayarak, örgütlerin iç yüzünü yaptıkları bilgilendirme ile anlattı. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Karahisar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Polisten öğrencilere terör bilgilendirmesi - Son Dakika

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