İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentteki iki üniversitenin kampüslerinde açılan stantlarda üniversite öğrencilerine 'El Ele Güvenli Geleceğe' projesi çerçevesinde bilgilendirme yapıldı. Çalışmada polis ekipleri özellikle terör örgütlerinin eleman temini için öğrencileri istismar edebileceğini vurgulayarak, örgütlerin iç yüzünü yaptıkları bilgilendirme ile anlattı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Karahisar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber! Polisten öğrencilere terör bilgilendirmesi - Son Dakika

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