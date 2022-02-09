Üye Girişi
Son dakika haber | Polisten okul önlerinde sıkı önlem - Son Dakika

Son dakika haber | Polisten okul önlerinde sıkı önlem

09.02.2022 09:22
Son dakika haber | Polisten okul önlerinde sıkı önlem

Son dakika gelişmesine göre Adana polisi çocuk ve gençlerin kötü alışkanlıklardan korunması kapsamında okul önlerinde denetim yapıyor.

Adana polisi çocuk ve gençlerin kötü alışkanlıklardan korunması kapsamında okul önlerinde denetim yapıyor.

Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş, Narkotik, Terör ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri okullarda ikinci dönemin başlamasıyla birlikte denetimlerini artırdı. Adana genelindeki okul önlerde sıkı denetimler başlatan polis çocuk ve gençlerin korunmasını yönelik bütün önlemleri alıyor.

Öğrencilerin özellikle uyuşturucudan uzak tutulması ve okul dışından gelen şahıslarla irtibat kurmaması için polis okul saatleri içinde sürekli okul etrafında önlem alıyor.

Polis okul etrafında şüpheli gördüğü şahısları da sorguluyor. - ADANA

Son dakika haber | Polisten okul önlerinde sıkı önlem

YORUMLAR
500

Narkotik, Asayiş, Polis, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Polisten okul önlerinde sıkı önlem - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
09:11 Survivor All Star'da heyecan dorukta. 20.bölümde Acun Ilıcalı, kavga eden Yunus Emre'ye resti çekiyor
09:10 Mersin'in TEM otoyolunda yolcu otobüsü tıra çarptı!
09:07 Elektrik faturalarını düşürmek için masadaki 3 formül! Hangisi hayata geçecek?
08:53 Berfu Yenenler isyan etti: Elektrik içmişiz bu ay herhalde
08:47 Naci Görür yine uyardı: İstanbul depreminde Avrupa yakası daha fazla tahrip olacak
03:58 Kazdağları'nda mahsur kalan 21 kişi için kurtarma çalışmaları devam ediyor
06:18 Şanlıurfa valisinden silahsızlanma çağrısı: Arazi kavgalarının önüne geçmek için çalışma başlattık
08:07 Durdurulan feribot seferleri yeniden başlatılıyor! Yunan adalarına ulaşım yeniden sağlanıyor
08:41 Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sümela'daki müziğe danslarla eşlik edildiği için soruşturma başlattı
08:18 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 09:28:34. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Polisten okul önlerinde sıkı önlem - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement