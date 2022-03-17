Son dakika haber! POLİSTEN 'TORBACI' OPERASYONU, 18 GÖZALTI - Son Dakika
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Son dakika haber! POLİSTEN 'TORBACI' OPERASYONU, 18 GÖZALTI

17.03.2022 20:01

Son dakika gelişmesine göre Antalya'da narkotim ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik 'torbacı' operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da narkotim ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik 'torbacı' operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, çalışmaların ardından operasyon için harekete geçti. Operasyonda 'torbacı' olduğu tespit edilen 18 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde ve işyerinde yapılan aramalarda 1 kilo 975 gram esrar, 832 gram metamfetamin, 1 kilo 60 gram eroin, 2 bin 910 sentetik uyuşturucu, 80 gram kokain, 1 hassas terazi, 212 bin 830 lira ve 600 dolar ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

Son dakika haber! POLİSTEN 'TORBACI' OPERASYONU, 18 GÖZALTI
Son dakika haber! POLİSTEN 'TORBACI' OPERASYONU, 18 GÖZALTI
Son dakika haber! POLİSTEN 'TORBACI' OPERASYONU, 18 GÖZALTI

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Antalya Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! POLİSTEN 'TORBACI' OPERASYONU, 18 GÖZALTI - Son Dakika


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