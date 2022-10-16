Son dakika haber | POLİSTEN UYUŞTURUCU OPERASYONU - Son Dakika
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Son dakika haber | POLİSTEN UYUŞTURUCU OPERASYONU

16.10.2022 12:45

Son dakika haberi... ANTALYA'da polisin düzenlediği operasyonda, 3 kilo 800 gram skunk (esrar) maddesi ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

ANTALYA'da polisin düzenlediği operasyonda, 3 kilo 800 gram skunk (esrar) maddesi ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Antalya'da polis, B.B. adlı şüphelinin doğu illerinden temin ettiği yüklü miktardaki uyuşturucu maddeyi Kepez ilçesinde bulunan işyerinde depoladığını, uyuşturucu maddeyi 'torbacı' olarak tabir edilen kişiler aracılığı ile satacağı yönünde bilgi üzerine harekete geçti. Düzenlenen operasyon kapsamında Kepez ilçesinde bulunan işyerinde ve araçta yapılan aramada, B.B. ve A.M.K. isimli şüpheliler daralı 3 kilo 800 gram skunk maddesi ile yakalandı. 2 şüpheli hakkında 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak' suçundan işlem yapıldı.

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Antalya 3. sayfa haberi... Antalya'da 3 kilo 800 gram uyuşturucu madde ele geçirildi Antalya 3. sayfa haberi... Antalya'da 3 kilo 800 gram uyuşturucu madde ele geçirildi Son dakika haberi... Karayolunda temizlik yapan kamyona arkadan çarpan genç kadın hayatını kaybetti Son dakika haberi... Karayolunda temizlik yapan kamyona arkadan çarpan genç kadın hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

Antalya, Kepez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | POLİSTEN UYUŞTURUCU OPERASYONU - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber | POLİSTEN UYUŞTURUCU OPERASYONU - Son Dakika
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