Son dakika haber | POLİSTEN UYUŞTURUCU OPERASYONU

ANTALYA'da polisin düzenlediği operasyonda, 3 kilo 800 gram skunk (esrar) maddesi ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Antalya'da polis, B.B. adlı şüphelinin doğu illerinden temin ettiği yüklü miktardaki uyuşturucu maddeyi Kepez ilçesinde bulunan işyerinde depoladığını, uyuşturucu maddeyi 'torbacı' olarak tabir edilen kişiler aracılığı ile satacağı yönünde bilgi üzerine harekete geçti. Düzenlenen operasyon kapsamında Kepez ilçesinde bulunan işyerinde ve araçta yapılan aramada, B.B. ve A.M.K. isimli şüpheliler daralı 3 kilo 800 gram skunk maddesi ile yakalandı. 2 şüpheli hakkında 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak' suçundan işlem yapıldı.