Son dakika haber! Polonya'da 5 kişinin öldüğü madende patlamalar nedeniyle arama çalışmaları durduruldu - Son Dakika
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Son dakika haber! Polonya'da 5 kişinin öldüğü madende patlamalar nedeniyle arama çalışmaları durduruldu

22.04.2022 16:16
Son dakika haber! Polonya'da 5 kişinin öldüğü madende patlamalar nedeniyle arama çalışmaları durduruldu

Son dakika haberine göre Polonya'nın Pniowek şehrinde 5 kişinin öldüğü kömür madeninde yeni patlamalar meydana gelmesi üzerine arama kurtarma faaliyetleri durduruldu.

Polonya'nın Pniowek şehrinde 5 kişinin öldüğü kömür madeninde yeni patlamalar meydana gelmesi üzerine arama kurtarma faaliyetleri durduruldu.

Yetkililer, çarşamba günü ilk grizu patlaması sonrasında birkaç yeni patlama olduğunu, madende biriken metan gazını azaltmak için içeriye hava pompalandığını açıkladı.

Perşembe gecesi gerçekleşen yeni patlamada 10 arama kurtarma görevlisinin yaralanması sonucu maden alanının kapatıldığı, 7 maden çalışanına ulaşılamadığı bildirildi.

Patlamanın gerçekleştiği maden şirketinin başkanı Tomasz Cudny, arama kurtarma faaliyetlerini durdurmanın çok zor bir karar olduğunu ancak kurtarma ekiplerini tehlikeli bir bölgeye göndermenin çok riskli ve sorumsuzca olacağını söyledi.

Patlamalar sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği madende yaralanan 25 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 9 kişinin vücutlarında ağır yanıkların olduğu bildirildi.

Polonya'nın Pniowek şehrindeki kömür madeninde çarşamba günü yerin 1000 metre altında grizu patlaması meydana gelmişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Polonya'da 5 kişinin öldüğü madende patlamalar nedeniyle arama çalışmaları durduruldu - Son Dakika


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