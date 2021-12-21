Son dakika haber: Polonya'da eski Ulaştırma Bakanı yolsuzlukla suçlanıyor - Son Dakika

Polonya'da eski Ulaştırma Bakanı Slawomir Nowak hakkında yolsuzluk suçlamasıyla suç duyurusunda bulunuldu.

Adı açıklanmayan bir kişi tarafından savcılığa yapılan suç duyurusunda, eski Polonya Başbakanı Donald Tusk döneminde 2011-2013 yıllarında ulaştırma bakanlığı yapan Nowak, 1,5 milyon dolar rüşvet almanın yanı sıra yolsuzluk, şantaj ve uluslararası suç örgütüne liderlik etmekle suçlandı.

Polonya devlet ajansı PAP'ın haberinde, Nowak'ın yanı sıra 14 kişinin daha kara para aklamak ve suç örgütü kurmak dahil 17 farklı suçla itham edildiği belirtildi.

Nowak, Tusk hükümetinde bakanlık görevini bıraktıktan sonra Ukrayna Devlet Karayolu Ajansına (Ukravtodor) başkanlık etmişti.

Slawomir Nowak, Temmuz 2020'de Polonya Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (CBA) tarafından Ukrayna'da yolsuzluğa karıştığı şüphesiyle gözaltına alınmıştı.