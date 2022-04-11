Son dakika haber! Polonya'da Smolensk uçak kazası soruşturmasında yeni rapor sunuldu - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! Polonya'da Smolensk uçak kazası soruşturmasında yeni rapor sunuldu

11.04.2022 17:05
Son dakika haber! Polonya'da Smolensk uçak kazası soruşturmasında yeni rapor sunuldu

Son dakika haber: Polonya Cumhurbaşkanı Leh Kaczynski ile 95 kişinin hayatını kaybettiği 2010'da Rusya'nın Smolensk Havaalanı yakınlarında gerçekleşen uçak kazası ile ilgili soruşturmada yeni rapor kamuoyuna sunuldu.

Polonya Cumhurbaşkanı Leh Kaczynski ile 95 kişinin hayatını kaybettiği 2010'da Rusya'nın Smolensk Havaalanı yakınlarında gerçekleşen uçak kazası ile ilgili soruşturmada yeni rapor kamuoyuna sunuldu.

2015-2018 yılları arasında Savunma Bakanlığı görevi yapan ve şu an araştırma komisyonu başkanlığı görevi yürüten Antoni Macierewicz raporla ilgili düzenlediği basın toplantısında, "Müdahalenin temel ve tartışmasız kanıtı, sol kanatta ve uçağın merkezinde olan patlamaydı. Rus yönetiminin Polonya'ya karşı böyle inanılmaz bir saldırganlık eylemi gerçekleştirmeye karar vermesi elbette siyasiydi." dedi.

Macierewicz ayrıca kazada ölenlerin "Rusya'nın yasa dışı müdahalesinin" sonucu yaşamlarını yitirdiklerini söyledi.

Kaza ile ilgili kanıtların önceki Donald Tusk hükumeti tarafından gizlenip yok edildiğini öne süren Macierewicz, kazada Polonyalı pilot ve mürettebatın hatasının olmadığını belirtti.

Dönemin Polonya Cumhurbaşkanı Kaczynski ve eşinin de aralarında olduğu 96 kişiyi taşıyan Tupolev 154 tipi uçak, 10 Nisan 2010'da Stalin döneminde yaklaşık 22 bin Polonyalının infaz edildiği Katyn Katliamı anısına yapılacak törene katılmak üzere Rusya'nın Smolensk Havaalanı'na inerken ormanlık alana düşmüş, uçaktakilerden kurtulan olmamıştı.

YORUMLAR
500
Ukraynalı aktivist ülkesine yardım etmek için bağış kampanyası başlattı Ukraynalı aktivist ülkesine yardım etmek için bağış kampanyası başlattı Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor

cumhurbaşkanı, Polonya, Rusya, Uçak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Polonya'da Smolensk uçak kazası soruşturmasında yeni rapor sunuldu - Son Dakika


Son Dakika
16:56 Eski futbolcu Dirk Kuyt, ringe çıkmaya hazırlanıyor
16:45 Kızını öldürüp idama mahkum edilen 14 çocuklu anne için kampanya!
16:39 Fenerbahçe'de top koşturan Crespo'yu izlemeye gelen dev kulüpten rekor teklif!
16:36 Takım elbiseli hırsız, 6 bin liralık bisiklet çaldı
16:32 Bakan Karaismailoğlu, kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle İBB Başkanı İmamoğlu'na 250 bin liralık tazminat davası açtı
16:13 Mustafa Sarıgül'den siyasi partilere çağrı: Genel af çıkaralım
16:04 İstanbul Emniyet'i "Zeytinburnu Kasabı" adlı hesap sahibinin 2 ay önce tutuklandığını açıkladı
15:51 David ve Victoria Beckham oğullarının, yeni soyadından pek memnun değil: Paylaşımlarda sadece kendi soyadlarını kullandılar
15:47 Yakılarak öldürülmüştü! Pınar Gültekin davasında yine karar çıkmadı! Anne fenalaşarak hastaneye kaldırıldı
15:47 Herkes Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını merak ediyor, İmamoğlu'na yine soruldu! Cevap: Seçim takvimi geldiğinde konuşuruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 17:13:41. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Polonya'da Smolensk uçak kazası soruşturmasında yeni rapor sunuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement