Polonya ve Slovakya'da Kovid-19'la mücadele kapsamında sert tedbirler alındı

İkinci dalganın gün geçtikçe etkili olmaya başladığı Avrupa'da Slovakya ve Polonya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında daha sert önlemlerin uygulanmasını kararlaştırdı.

Slovakya Başbakanı İgor Matovic, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, salgının durdurulması amacıyla yarından itibaren ülkenin 4 bölgesinde, 2 Kasım'dan itibaren ise ülke genelinde sokağa çıkma yasağının uygulanacağını söyledi.

Pazartesi gününden itibaren okulların da bir aylığına kapatılacağını kaydeden Matovic, vatandaşların dışarı çıkma yasağı süresince sadece evlerine en yakın market ve eczaneye gidebileceğini belirtti.

Slovakya'da son 24 saatte 2 bin 581 vaka ile bugüne kadarki en yüksek günlük vaka görülürken toplam vaka sayısı 37 bin 911'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 19 artarak 134'e yükseldi.

Polonya'da restoranlar kapatılıyor

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, salgının ikinci dalgasıyla mücadele kapsamında yarından itibaren geçerli olacak yeni tedbirleri kamuoyuyla paylaştı.

Buna göre iki hafta süresince restoran, kafe ve barlar paket servisi dışında hizmet vermeyecek. 16 yaşın altındaki çocukların gün içi 08.00'den 16.00'a kadar yanlarında bir yetişkinle dışarı çıkmalarına izin verilecek.

Yeni tedbirler kapsamında etkinliklere 5 kişiden fazla katılımcıya izin verilmezken 70 yaş üstü bireylerin dışarı çıkmamaları tavsiye edildi.

Polonya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 13 bin 632 ile bugüne kadarki en yüksek günlük yeni vaka sayısı görüldü. Bugüne kadar 228 bin 318 vakanın tespit edildiği Polonya'da virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 153 artarak 4 bin 172'ye çıktı.

Macaristan ve Avusturya'da günlük vaka sayılarındaki artış sürüyor

Macaristan'da son 24 saatte bugüne kadarki en yüksek günlük vaka sayısı görüldü. Ülkede bir günde 2 bin 68 yeni vaka tespit edilirken toplam vaka sayısı 54 bin 278'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 47 artarak 1352'ye yükseldi.

Son dönemde artan vakalar nedeniyle Macaristan'da yeni önlemler de hayata geçirildi. Bu kapsamda bugünden itibaren açık alan etkinliklerin yanı sıra spor tesislerinde de maske takma zorunluluğu getirildi.

Avusturya'da son 24 saate 2 bin 571 yeni vaka görüldü. Günlük en yüksek verinin kayıtlara geçtiği ülkede toplam vaka sayısı 74 bin 415'e, salgın hastalık nedeniyle ölenlerin sayısı ise 13 artarak 954'e yükseldi.

Çekya'da Kovid-19 nedeniyle Sağlık Bakanı'nın istifası istendi

Çekya'da geçen ay göreve getirilen Sağlık Bakanı Roman Prymula'nın Kovid-19 nedeniyle kapalı olması geren bir restoranda maskesiz fotoğraflarının basına yansıması Başbakan Andrej Babis'in tepkisine yol açtı.

Babis, Prymula'nın kurallara uymayarak büyük bir hata yaptığını belirterek Prymula'nın istifa etmesini istedi. Babis, Prymula'nın istifa etmemesi durumunda görevden azledileceğini duyurdu.

Çekya'da son 24 saatte 14 bin 150 vaka görüldü. Ülkede toplamda 223 bin 65 vaka tespit edildi, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 106 artarak 1845'e ulaştı.