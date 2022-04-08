Son dakika haber: Polonya Dışişleri Bakanı Rau, Hırvat mevkidaşı Radman ile Ukrayna-Rusya savaşını görüştü - Son Dakika
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Son dakika haber: Polonya Dışişleri Bakanı Rau, Hırvat mevkidaşı Radman ile Ukrayna-Rusya savaşını görüştü

08.04.2022 15:27
Son dakika haber: Polonya Dışişleri Bakanı Rau, Hırvat mevkidaşı Radman ile Ukrayna-Rusya savaşını görüştü

Gelen son dakika haberine göre Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman ile Rusya-Ukrayna savaşı kapsamında AB ve NATO ilişkilerini ele aldı.

Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman ile Rusya- Ukrayna savaşı kapsamında AB ve NATO ilişkilerini ele aldı.

Rau ve Radman, Polonya'nın başkenti Varşova'da bir araya geldi.

İki bakan, görüşmenin ardından düzenledikleri basın toplantısında, ikili ve bölgesel iş birliğinin yanı sıra AB ve NATO'nun, Ukrayna-Rusya savaşındaki önemine işaret etti.

Polonya Dışişleri Bakanı Rau, "Kıtamızın güvenliğine karşı eşi benzeri görülmemiş tehdit oluşturan Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması karşısında daha fazla iş birliği yollarını tartıştık." dedi.

Üç Deniz Girişimi kapsamındaki iş birliğinin, tüm ülkelerin ekonomik kalkınmasına fayda sağlayacağına dikkati çeken Hırvatistan Dışişleri Bakanı Radman da "Bu projeyi AB girişimleriyle nasıl birleştirebileceğimizi düşünmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Radman "AB ve NATO üyeleri olarak kendi kaderlerini tayin etme hakkı olan Ukrayna'nın mücadelesini desteklediklerini" vurguladı.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Polonya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Polonya Dışişleri Bakanı Rau, Hırvat mevkidaşı Radman ile Ukrayna-Rusya savaşını görüştü - Son Dakika


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