Son dakika haber: - Polonya, sahra hastaneleri ve ölüler için soğuk hava depoları inşa ediyor - Son Dakika

Son dakika haber: - Polonya, sahra hastaneleri ve ölüler için soğuk hava depoları inşa ediyor

20.10.2020 09:39

Son dakika haberler... - Polonya, sahra hastaneleri ve ölüler için soğuk hava depoları inşa ediyor Korona virüs vaka sayılarında patlama yaşanan Polonya'da sahra hastaneleri oluşturuluyor.

- Polonya, sahra hastaneleri ve ölüler için soğuk hava depoları inşa ediyor

VARŞOVA - Korona virüs vaka sayılarında patlama yaşanan Polonya'da sahra hastaneleri oluşturuluyor. Başkent Varşova'daki Ulusal Stadyum'da yer alacak ilk hastanenin yapımına başlanırken, söz konusu hastanenin yanına ölüleri koymak için bir de soğuk hava deposu yapılacağı öğrenildi.

Son günlerde korona virüs vaka sayılarında adeta kendi rekorunu kıran Polonya'da sahra hastaneleri oluşturulmasına karar verildi. Başbakan Mateusz Morawiecki'nin talimatı üzerine ilk sahra hastanesinin yapımına başkent Varşova'daki Ulusal Stadyum'da başlanırken, söz konusu hastanenin bu hafta içinde hasta kabul etmesi planlanıyor. Geçtiğimiz Cuma günü yapımına başlanan sahra hastanesinin ilk etapta 500 hastaya hizmet vermesi amaçlanırken, bu rakamın ilerleyen günlerde 2 bine çıkması hedefleniyor. Yapımında askerlerin de görev aldığı başkentteki sahra hastanesinin yanına ölüleri koymak için bir de soğuk hava deposu inşa edildiği öğrenildi.

183 bin vaka, 3 bin 614 ölü

Polonya hükümeti, başkent Varşova dahil ülke çapında kimi hastanelerde boş yatak kalmaması ve korona virüs vaka sayısında yaşanan hızlı artış üzerine Varşova'nın yanı sıra voyvoda adı verilen ülkedeki diğer 15 idari yönetim biriminde de sahra hastaneleri oluşturulmasını kararlaştırdı. Söz konusu hastanelerin inşa edileceği yerler belirlenirken, önümüzdeki birkaç gün içerisinde yapımına başlanacağı belirtildi.

Öte yandan, Polonya Sağlık Bakanlığı bugünkü vaka sayısının 7 bin 482, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 41 olduğunu açıkladı. Geçtiğimiz Cumartesi günü ise Polonya 9 bin 622 vaka, 132 ölü sayısı ile pandeminin başından bu yana en yüksek rakamlara ulaşmıştı. Ülkede bugüne kadar tespit edilen vaka sayısı 183 bin 248 olurken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 bin 614.

Son dakika haber: - Polonya, sahra hastaneleri ve ölüler için soğuk hava depoları inşa ediyor
Son dakika haber: - Polonya, sahra hastaneleri ve ölüler için soğuk hava depoları inşa ediyor
Son dakika haber: - Polonya, sahra hastaneleri ve ölüler için soğuk hava depoları inşa ediyor
Son dakika haber: - Polonya, sahra hastaneleri ve ölüler için soğuk hava depoları inşa ediyor

Koronavirüs, Patlama, Polonya, Sahra, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: - Polonya, sahra hastaneleri ve ölüler için soğuk hava depoları inşa ediyor - Son Dakika

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