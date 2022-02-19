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Polonya'yı "Eunice Kasırgası" vurdu: 2 ölü - Son Dakika

Polonya'yı "Eunice Kasırgası" vurdu: 2 ölü

19.02.2022 16:32

- Polonya'yı "Eunice Kasırgası" vurdu: 2 ölü Polonya'da etkili olan "Eunice Kasırgası" nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti.

- Polonya'yı "Eunice Kasırgası" vurdu: 2 ölü

VARŞOVA - Polonya'da etkili olan "Eunice Kasırgası" nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti.

Batı Avrupa'da etkisini gösteren "Eunice Kasırgası", Polonya'yı da vurdu. Ülkenin kuzeybatısındaki Babi Dwor kasabasında seyir halindeki bir aracın üzerine ağaç devrilmesi sonucu sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Polonya'nın doğusundaki Miedzyrzec Podlaski kasabası yakınlarında da bir sürücü daha aracının üzerine ağaç devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi. Kasırga nedeniyle yüzlerce binanın çatısı uçarken, binlerce ağaç da devrildi. İftaiye Genel Müdürlüğü kasırga dolayısıyla itfaiyecilerin tüm yurtta gece yarısından itibaren 6 bin 500'e yakın olaya müdahale ettiklerini bildirdi. Hükümet Güvenlik Merkezi Direktörü Marek Kubiak kasırganın enerji hatlarında yol açtığı hasar nedeniyle yerel saatle 09.00 itibarıyla ülke çapında 194 bine yakın haneye elektrik verilemediğini duyurdu.

Şiddetli rüzgar, kamyoneti devirdi

Yer yer saatte 130 kilometre hıza ulaşan rüzgar sürücülere de zor anlar yaşattı. Yurt çapında çok sayıda araç, kasırga nedeniyle yoldan çıkarak kaza yaptı. Ülkenin güneybatısındaki Jordanow Slaski kasabası yakınlarında bir kamyonet viyadükten aşağı düşmekten kıl payı kurtuldu. Arkadan gelen araçtaki kamera tarafından kaydedilen o anlarda şiddetli rüzgarın önce seyir halindeki kamyonu sarstığı daha sonra ise kamyoneti viyadüğün bariyerlerine devirdiği görülüyor. Bir süre sağ tekerleri üzerinde asılı kalan kamyonet viyadükten aşağı düşmekten son anda kurtuluyor.

Polonya'yı Eunice Kasırgası vurdu: 2 ölü
Polonya'yı Eunice Kasırgası vurdu: 2 ölü
Polonya'yı Eunice Kasırgası vurdu: 2 ölü
Polonya'yı Eunice Kasırgası vurdu: 2 ölü
Polonya'yı Eunice Kasırgası vurdu: 2 ölü
Polonya'yı Eunice Kasırgası vurdu: 2 ölü

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Polonya'yı 'Eunice Kasırgası' vurdu: 2 ölü Polonya'yı "Eunice Kasırgası" vurdu: 2 ölü MACARİSTAN - Vişegrad Dörtlüsü Ankara Büyükelçilerinden V4'ün kuruluş yıl dönümü için videolu mesaj MACARİSTAN - Vişegrad Dörtlüsü Ankara Büyükelçilerinden V4'ün kuruluş yıl dönümü için videolu mesaj Macaristan ve Polonya, AB fonlarına erişim için demokratik kriter şartına yaptıkları itirazı kaybetti Macaristan ve Polonya, AB fonlarına erişim için demokratik kriter şartına yaptıkları itirazı kaybetti

Togo Cumhuriyeti, Batı Avrupa, Kamyonet, Polonya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Polonya'yı 'Eunice Kasırgası' vurdu: 2 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Polonya'yı "Eunice Kasırgası" vurdu: 2 ölü - Son Dakika
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