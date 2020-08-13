Son dakika haber... Pompalı tüfekle iş yerine kurşun yağdıran şahıslar yakalandı - Son Dakika

Sancaktepe'de gece saatlerinde pompalı tüfekle iş yerine kurşun yağdıran iki şahıs polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Sancaktepe'de Kemal Türkler Mahallesi'nde 13 Ağustos tarihinde saat 01.45 sıralarında araç içerisinde bulunan iki şahıs tarafından C.T. isimli şahsın iş yerine pompalı tüfekle ateş edildi. Olayla ilgili çalışma yürüten polis, olay yerinde uzun namlulu silaha ait 2 adet boş kovan olduğunu, şahısların adlarının Umut T. ve Barış A. olduğunu tespit etti. Şahıslar aynı gün içerisinde kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şahıslar hakkında tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

(İHA)