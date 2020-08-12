Son dakika haber... Pompalı tüfekle market soydu, çağırdığı taksiyle kaçtı - Son Dakika

Ankara Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, marketi pompalı tüfekle gasp ettikten sonra çağırdığı taksiye binerek kaçan zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı.

Olay, akşam saatlerinde Karapürçek Mahallesi 281 Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre zanlı E.Ç., Fatih Market isimli iş yerine pompalı tüfekle geldi. O sırada dışarıda bulunan S.C.E. isimli kişiyi zorla içeri sokan E.Ç., kız kardeşini aratıp telefonda, "Ben delirdim iyice, herkesi gasp edeceğim. İlk bakkaldan başladım" dedi. Şüpheli E.Ç. telefonu kapattıktan sonra market sahibi I.C.'nin 500 lirasını gasp etti. Şüpheli, olay yerine taksi çağırarak kaçtı.

İhbar üzerine harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri, E.Ç.'yi Çankırı Caddesi'nden Ulus istikametine giderken olayda kullanmış olduğu pompalı tüfekle birlikte yakalandı. Şahsın üzerinden marketten gasp ettiği 500 lira da çıktı. Şüpheli E.Ç., mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ANKARA