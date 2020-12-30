Son dakika haber | Pompalı tüfekle oto elektrikçi dükkanını tarayan kişi tutuklandı
30.12.2020 20:18
Gelen son dakika haberlerine göre Kırıkkale'de oto elektrikçi dükkanına pompalı tüfekle ateş açarak 1 kişinin yaralanmasına sebep olduğu şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kırıkkale'de oto elektrikçi dükkanına pompalı tüfekle ateş açarak 1 kişinin yaralanmasına sebep olduğu şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kırıkkale'de 29 Aralık günü saat 18.00 sıralarında Sanayi Mahallesi'ndeki 1278. Sokakta B.A. isimli bir kişi, husumetli olduğu E.A.'ya ait oto elektrikçi dükkanına aracın içinden pompalı tüfekle ateş açtı. O sırada dükkan da bulunan E.A. sırtından yaralandı. Olay yerinden kaçan B.A. ise bir süre sonra polis ekiplerince yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan B.A. Adliye Sarayı'nda çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hastanede tedavi gören E.A.'nın ise genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KIRIKKALE
Son Dakika Ünlü model Demi Rose, göğüs dekolteli cesur pozlarıyla takipçilerini büyüledi Attığı gole çılgınlar gibi sevinen futbolcu, şortunu indirdi! Herkes şaştı kaldı Son Dakika: Türkiye'de 30 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 254 kişi vefat etti, 15 bin 692 yeni vaka tespit edildi Font, Barcelona Başkanı olursa takımın başına Xavi geliyor Demet Akalın, tuvaletini kirleten ismin Zara olduğu iddialarını yalanladı İlk üretilecek yerli otomobili 5 milyona satın alan iş adamı Muzaffer Altıntaş, koronavirüse yenik düştü Şanlıurfa'ya siren çalarak giren 38 ambulans şoförüne soruşturma 2020'de en çok haber olan diziler! Çukur ve Kuruluş Osman zirve için kapıştı