Son dakika haber | Pompalı tüfekle oto elektrikçi dükkanını tarayan kişi tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haber | Pompalı tüfekle oto elektrikçi dükkanını tarayan kişi tutuklandı

30.12.2020 20:18
Son dakika haber | Pompalı tüfekle oto elektrikçi dükkanını tarayan kişi tutuklandı, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Kırıkkale'de oto elektrikçi dükkanına pompalı tüfekle ateş açarak 1 kişinin yaralanmasına sebep olduğu şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale'de oto elektrikçi dükkanına pompalı tüfekle ateş açarak 1 kişinin yaralanmasına sebep olduğu şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale'de 29 Aralık günü saat 18.00 sıralarında Sanayi Mahallesi'ndeki 1278. Sokakta B.A. isimli bir kişi, husumetli olduğu E.A.'ya ait oto elektrikçi dükkanına aracın içinden pompalı tüfekle ateş açtı. O sırada dükkan da bulunan E.A. sırtından yaralandı. Olay yerinden kaçan B.A. ise bir süre sonra polis ekiplerince yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan B.A. Adliye Sarayı'nda çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hastanede tedavi gören E.A.'nın ise genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KIRIKKALE

Son dakika haber | Pompalı tüfekle oto elektrikçi dükkanını tarayan kişi tutuklandı

Kırıkkale, Aralık, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Pompalı tüfekle oto elektrikçi dükkanını tarayan kişi tutuklandı - Son Dakika


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