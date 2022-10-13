Sakarya'da pompalıyla dehşet saçan şahsın eski polis olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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Sakarya'da pompalıyla dehşet saçan şahsın eski polis olduğu ortaya çıktı

13.10.2022 11:05

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde pompalı tüfekle etrafa ateş açan şahıs, emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Gözaltına alındığı sırada, "Eşiniz sizi aldatsa ne yapardınız?" diyen şahsın alkollü ve meslekten ihraç edilen eski polis olduğu öğrenildi.

Dün Adapazarı ilçesi Ulu Sokak'ta meydana geldi. Kız arkadaşının kendisini aldattığını iddia eden T.T. (47), yarı çıplak şekilde elindeki pompalı tüfekle etrafa ateş etmeye başladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

Pompalı tüfekle Sakarya'yı ayağa kaldırmıştı, eski polis olduğu ortaya çıktı

GÖZALTINA ALINDI

Bölgeye gelen ekipler Adnan Menderes Caddesi'nin bir kısmını trafiğe kapatırken, meraklı vatandaşları da uzaklaştırdı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği olayda, şahıs uzun uğraşlar neticesinde etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

MESLEKTEN İHRAÇ EDİLMİŞ

Gözaltına alındığı sırada "Eşiniz sizi aldatsa ne yapardınız?" diyen şahsın alkollü ve meslekten ihraç edilen eski polis olduğu ortaya çıktı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şahıs, buradaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi.

Pompalı tüfekle Sakarya'yı ayağa kaldırmıştı, eski polis olduğu ortaya çıktı
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Kaynak: İHA

Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da pompalıyla dehşet saçan şahsın eski polis olduğu ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da pompalıyla dehşet saçan şahsın eski polis olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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