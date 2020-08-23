Son dakika haber... Pompalı tüfekle vurulan genç öldü - Son Dakika

Pompalı tüfekle vurulan genç öldü

Adana'da kavga ettiği bir şahıs tarafından pompalı tüfekle vurulan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

ADANA - Adana'da kavga ettiği bir şahıs tarafından pompalı tüfekle vurulan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Şehit Duran Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Selahattin Elhasan Elcunid Şehit Duran Mahallesinde bir kişiyle kavga etti. Elcunid, kavga sırasında eline sopa aldı. Karşı taraftaki şahıs ise pompalı tüfek alarak Elcunid'i kovalamaya başladı. Elcunid, ara sokaklardan kaçıp Manisalı Ali Bey Caddesine çıkarak yardım istedi. Ancak arkasından gelen zanlı, Elcunid'i sırtından pompalı tüfekle vurdu. Elcunid, yere düşerken zanlı geldiği ara sokaktan kaçtı. Vatandaşlar, Elcunid'in yardımına koştu. Yaralı şahıs, olay yerine gelen ambulans ile Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Ancak kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerine gelerek zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay sırasında bir kasabın camına da saçmaların geldiği görüldü.