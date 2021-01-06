Son dakika haber | - Pompalıyla eczane baskınına 11 yıl hapis cezası - Son Dakika

Son dakika haber | - Pompalıyla eczane baskınına 11 yıl hapis cezası

06.01.2021 15:08

Son dakika 3. sayfa haberi: - Pompalıyla eczane baskınına 11 yıl hapis cezası Antalya'nın Serik ilçesinde geçtiğimiz yıl pompalı tüfekle gridiği eczanede rast gele ateş eden şüpheli hakkında karar verildi.

- Pompalıyla eczane baskınına 11 yıl hapis cezası

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde geçtiğimiz yıl pompalı tüfekle gridiği eczanede rast gele ateş eden şüpheli hakkında karar verildi. Tutuklu sanık Ali Y., mala zarar verme' ve nitelikli silahlı yağma' suçlarından 11 yıl 2 ay hapis cezası aldı. Yağcı, savunmasında ' Amacının eczaneden para almak olmadığını ve tek amacının zarar vermek olduğunu söyledi.

Olay geçtiğimiz yıl 4 Ağustos tarihinde Kökez Mahallesi'nde bulunan bir eczanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eczaneye gelen Ali Y., eczane sahibinin tanıdığı olduğu iddia edilen R.T'nin kendisine borcu olduğunu ileri sürerek, parasının ödenmesini istedi. Eczane çalışanlarından olumsuz yanıt alan Ali Y., yanında bulunan pompalı tüfekle çevreye ateş etmeye başladı. Eczanede bulunan 2 personel de korku dolu anlar yaşadı. Can kaybının ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda saçmalar eczanenin çeşitli alanlarına isabet etti. Olayın ardından kaçan şüpheli Ali Y. yakalandı.

Eczacı o anları anlattı

Pompalı tüfekle saldırıya uğrayan eczacı Ayşe Baygut, o anları anlattı. Şüphelinin daha önce de eczaneyi taşladığını ifade eden Baygut, "Olay olduğu zaman içeride hastalarım vardı, ablam vardı, çalışanlarım vardı. Personellerimden birisi arka taraftaki camdan atlatıp gitmiş, ablam da masanın altına girmiş" dedi.

Yaşanan panik ise eczanenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, Ali Y.'nin pompalı tüfekle iş yerine girdiği, kapı önünde bulunan 2 vatandaşı dışarıya çıkardığı ve rastgele ateş etmeye başladığı görülüyor. Eczanenin sahibi Ayşe Baygut, şüphelinin ablasının akrabasının alacak meselesi yüzünden eczaneye saldırdığını söyledi. Baygut, "Parayı bizden alabileceğini zannetti. Silahlı saldırıda bulundu. Daha önce de eczaneyi taşlamıştı. Biz, 'o yaptı' diyememiştik. Bugün de bu şekilde onun olduğunu öğrendik. Daha önce de kasıtlı gelerek eczaneye taşlamıştı. Kimsenin günahına girmek istemedik, o olduğunu biliyorduk. Olay olduğu zaman içeride hastalarım vardı, ablam vardı, çalışanlarım vardı. Personellerimden birisi arka taraftaki camdan atlatıp gitmiş, ablam da masanın altına girmiş" dedi.

ACE-

Son dakika haber | - Pompalıyla eczane baskınına 11 yıl hapis cezası
Son dakika haber | - Pompalıyla eczane baskınına 11 yıl hapis cezası
Son dakika haber | - Pompalıyla eczane baskınına 11 yıl hapis cezası
Son dakika haber | - Pompalıyla eczane baskınına 11 yıl hapis cezası

Ağustos, Antalya, Karar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | - Pompalıyla eczane baskınına 11 yıl hapis cezası - Son Dakika


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