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KASTAMONU - Pompeiopolis Antik Kenti'nde 2021 yılı kazıları başladı - Son Dakika

KASTAMONU - Pompeiopolis Antik Kenti'nde 2021 yılı kazıları başladı

05.08.2021 11:16

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki Pompeiopolis Antik Kenti'nde 2021 yılı kazı çalışmaları başladı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki Pompeiopolis Antik Kenti'nde 2021 yılı kazı çalışmaları başladı.

İlçenin Zımbıllı Tepe mevkisinde yer alan tarihi Paflagonya bölgesinin başkenti Pompeiopolis Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarına, Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Tayyar Gürdal başkanlık ediyor.

Kazı çalışmaları, Türk arkeologların yanı sıra İtalya ve Polonya'dan gelen 30 kişilik ekip ile uluslararası olarak sürdürülüyor.

Roma döneminde yayıldığı alan olarak Anadolu'nun en büyük kentlerinden Pompeiopolis Antik Kenti'nde, 2006 yılında başlatılan kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kastamonu Müze Müdürlüğü ve Taşköprü Belediyesinin desteğiyle devam ediyor.

"Kentin en prestijli yapılarından biri"

Kazı başkanı Gürdal, AA muhabirine, kazılara başladıkları günden itibaren antik kentin görünebilir ve turizme katkı sağlayabilir konuma gelmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Kazı çalışmalarının bu yıl milattan sonra 3'üncü yüzyılın ortalarında inşa edilen Roma villası üzerinde süreceğini anlatan Gürdal, şu değerlendirmede bulundu:

"Kentin en prestijli yapılarından biri olan milattan sonra 3. yüzyılın ortasına tarihlendirdiğimiz ve milattan sonra 11. yüzyıla kadar kullanılmaya devam eden bir Roma villamız var. Kazı çalışmamızı villanın hemen yanında bulduğumuz kentin konut alanından kamusal alanına uzanan ana yolda, kentin ana caddelerinden biri olarak düşündüğümüz cadde kalıntıları üzerinde gerçekleştireceğiz. Bu seneki amacımız villadaki kazı çalışmalarını bitirerek restorasyon çalışmalarını önümüzdeki yıllarda sonlandırıp sunuma açabilmek."

Kazı çalışmalarının yanında restorasyon çalışmalarına da devam ettiklerini vurgulayan Gürdal, "Taşköprü Belediyemizin de maddi manevi destekleriyle kazılarımızı sürdürmekteyiz." ifadesinde bulundu.

Belediye Başkanı Abdullah Çatal'dan destek çağrısı

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Pompeiopolis Antik Kenti'nin Kastamonu turizmine katkı sağlayacağına işaret etti.

Antik şehri turizme kazandırmak için Kastamonulu iş adamlarından destek beklediklerini söyleyen Çatal, "Kazılar Kastamonu'muza ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun. En kısa zamanda bu kazıları sonlandırıp, Pompeiopolis Antik Kenti'ni turizme açmayı düşünüyoruz." dedi.

KASTAMONU - Pompeiopolis Antik Kenti'nde 2021 yılı kazıları başladı
KASTAMONU - Pompeiopolis Antik Kenti'nde 2021 yılı kazıları başladı
KASTAMONU - Pompeiopolis Antik Kenti'nde 2021 yılı kazıları başladı
KASTAMONU - Pompeiopolis Antik Kenti'nde 2021 yılı kazıları başladı
KASTAMONU - Pompeiopolis Antik Kenti'nde 2021 yılı kazıları başladı
KASTAMONU - Pompeiopolis Antik Kenti'nde 2021 yılı kazıları başladı
KASTAMONU - Pompeiopolis Antik Kenti'nde 2021 yılı kazıları başladı
KASTAMONU - Pompeiopolis Antik Kenti'nde 2021 yılı kazıları başladı
KASTAMONU - Pompeiopolis Antik Kenti'nde 2021 yılı kazıları başladı

Bülent Ecevit Üniversitesi, Kastamonu, Polonya, Roma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KASTAMONU - Pompeiopolis Antik Kenti'nde 2021 yılı kazıları başladı - Son Dakika


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