Son dakika haber: Pompeiopolis Antik Kenti'nde kış dönemi kazı çalışmaları başladı - Son Dakika

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bulunan Pompeiopolis Antik Kenti'nde kış dönemi kazı çalışmaları başladı.

İlçenin Zımbıllı Tepe mevkisinde yer alan tarihi Paflagonya bölgesinin başkenti Pompeiopolis Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarının bu yılki bölümü, ağustos ayında başlayıp eylül ayında sona ermişti.

Bölgede çalışmalara Türk Tarih Kurumunun desteğiyle 12 ay boyunca devam etme kararı alınmasının ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Tayyar Gürdal başkanlığında kazılar yeniden başlatıldı.

Roma döneminde yayıldığı alan olarak Anadolu'nun en büyük kentleri arasında bulunan Pompeiopolis Antik Kenti'nde 2006 yılında başlatılan kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kastamonu Müze Müdürlüğü ve Taşköprü Belediyesinin desteğiyle devam ediyor.

Gürdal, AA muhabirine, kazı çalışmalarının 3 arkeolog gözetiminde 10 işçiyle devam ettiğini söyledi.

Bölgenin önemli bir kent olduğuna işaret eden Gürdal, "Pompeiopolis Antik Kenti, Paflagonya bölgesinin bir dönem başkentliğini yapan, Roma'nın en önemli siyasi figürlerinden biri olan General Pompeus'un kurduğu bölgenin en önemli antik kentlerinden biri." dedi.

Alandaki kazı çalışmalarını iklim koşulları nedeniyle ağırlıklı olarak yaz aylarında sürdürdüklerini anlatan Gürdal, şöyle devam etti:

"Bu yaz da çalışmalarımızı devam ettirmiştik. Pompeiopolis'in Türk Tarih Kurumu desteğiyle 12 aylık kazı statüsüne kavuşmasıyla çalışmalarımız daha da hız kazandı. Bu durumun önümüzdeki yıllarda çalışmaları hızlandıracağını düşünüyoruz. Bu vesileyle bu sene aralık ayında kazı yaparak bir ilki gerçekleştiriyoruz. Yaz aylarında bütçe olanaklarının kısıtlılığı nedeniyle tamamlayamadığımız çalışmaları aralık ayında tamamlamayı planlıyoruz. Yarım kalan kazıları tamamlamak temel hedefimiz. Bizim için de bu mevsimde kazı yapmak bir ilk. Zor olsa da çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bizim için de bu mevsim şartlarında çalışmaların nasıl gerçekleştirildiğine dair tecrübe oldu."

Gürdal, yeni bir statüye kavuşmalarının bölgeye önemli katkı sunacağını dile getirerek, "Burada daimi olarak arkeolog ve restoratörlerin istihdam edilecek olması, yıl boyunca kazı çalışmalarımızı devam ettirmemizi sağlayacak. Böylelikle de Pompeiopolis'teki çalışmaların hızı artmış olacak. Bir ay sürecek kazının ardından önümüzdeki bahara kadar çalışmalarımızı durdurmayı planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal da kazıların 12 aya çıkartılmasının mutlulukla karşılandığını söyledi. Aralık ayında Karadeniz'de kazı yapılmasının önemli olduğuna dikkati çeken Çatal, "Ek ödeneğin gelmesiyle bu ayda bile kazı çalışması yapıyoruz. Müzeler Genel Müdürü ile görüşmemizden sonra buranın ören yeri olarak belirlenmesi sözünü aldık. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı ile proje yaparak buraya tanıtım ve giriş alanı yapacağız." diye konuştu.

Pompeipolis'in Karadeniz'deki önemli noktalardan biri olduğunu vurgulayan Çatal, " Türkiye'nin her tarafında turizm noktaları var. Batı Karadeniz'de kültürel turizm noktası olarak Taşköprü'de de Pompeiopolis var. Pompeiopolis'i 'ikinci Efes' olarak adlandırıyoruz . Pompeiopolis turizme açıldıktan sonra Kastamonu ve bölge turizmine önemli katkı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.