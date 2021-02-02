Son dakika haber! "Ponçikler" fuhuş çetesine operasyon: 42 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haber! "Ponçikler" fuhuş çetesine operasyon: 42 gözaltı

02.02.2021 11:17

Son dakika haberlerine göre - "Ponçikler" fuhuş çetesine operasyon: 42 gözaltı İstanbul'da fuhuş operasyonu: 42 kişi gözaltına alındı İstanbul'da iş verme vaadiyle kandırdıkları kadınlara şantaj yoluyla fuhuş yaptıran "Ponçikler" isimli çete için 7 ayrı ilçede 32 farklı adrese operasyon düzenlendi.

- "Ponçikler" fuhuş çetesine operasyon: 42 gözaltı

İstanbul'da fuhuş operasyonu: 42 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL - İstanbul'da iş verme vaadiyle kandırdıkları kadınlara şantaj yoluyla fuhuş yaptıran "Ponçikler" isimli çete için 7 ayrı ilçede 32 farklı adrese operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 42 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, Ahlak ve Kumar Büro Amirliğinin çalışmalarıyla kendilerine 'Ponçikler' diyen tehdit ve şantaj yoluyla kadınlara fuhuş yaptıran ve yer temin eden çete için harekete geçildi. İddiaya göre, Ponçikler isimli çete Türkiye'ye çalışmak için gelen yabancı uyruklu bir grup kadına tehdit yoluyla fuhuş yaptırmaya zorladı. Şebekenin sosyal ağ üzerinden faaliyetlerini yürüttüğü, çalışmak istemeyen yabancı uyruklu kadınlara ise gizlice çektikleri fotoğrafları gösterip 'Bunu internete yayarım rezil olursun' diye şantaj yaptıkları öğrenildi.

Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekiplerinin 5 aydır gerçekleştirdiği teknik ve fiziki takip üzerine 29 Ocak Cuma günü 7 ayrı ilçede 32 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 adet silah, 8 bin TL nakit para 17 adet telefon ve çok sayıda sim kartı ele geçirildi. Öte yandan operasyon kapsamında toplam 42 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden çete lideri erkek C. E'nin de aralarında bulunduğu 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 13 kadın ve 15 müşteri adliyeye sevk edildi.

Son dakika haber! Ponçikler fuhuş çetesine operasyon: 42 gözaltı
Son dakika haber! Ponçikler fuhuş çetesine operasyon: 42 gözaltı
Son dakika haber! Ponçikler fuhuş çetesine operasyon: 42 gözaltı
Son dakika haber! Ponçikler fuhuş çetesine operasyon: 42 gözaltı

fuhuş operasyonu, İstanbul, Gözaltı, Kumar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! 'Ponçikler' fuhuş çetesine operasyon: 42 gözaltı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Twitter, Bakan Soylu'nun LGBT'lilerle ilgili paylaşımına kısıtlama getirdi Myanmarlı aerobik yapan kadın, farkında olmadan darbenin ilk anlarını kaydetti Bakan Soylu'dan Boğaziçili öğrencilere uyarı: Solcu bile olamayan kart siyasetçilerin tuzağına düşmeyin İlkokullar 1 Mart'ta yüz yüze eğitime başlıyor, devam zorunluluğu olmayacak Son Dakika: İlkokullar, 8. ve 12. sınıflar için yüz yüze eğitim 1 Mart'ta başlıyor 12'nci kattan düşen genç kız hayatını kaybetti Eşinin çocukluk arkadaşıyla yasak aşk yaşadığını mahkemede itiraf etti: İlişkimiz vardı Hande Erçel'in mini etekli pozları 2 milyondan fazla beğeni aldı
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 422 liradan işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 422 liradan işlem görüyor         
11:23
Nebahat Çehre'nin 34 yıl önceki hali arşivden çıktı! Her gören güzelliğini övdü Nebahat Çehre'nin 34 yıl önceki hali arşivden çıktı! Her gören güzelliğini övdü         
11:06
Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup: 2020 yılı enflasyon hedefinin neden tutturulamadığı anlatıldı Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup: 2020 yılı enflasyon hedefinin neden tutturulamadığı anlatıldı         
10:48
İrfan Can Kahveci transferinin perde arkası ortaya çıktı! Ali Koç'un bir sözü gidişatı değiştirdi İrfan Can Kahveci transferinin perde arkası ortaya çıktı! Ali Koç'un bir sözü gidişatı değiştirdi         
10:42
Fuhuş çetesi çökertildi! Kadınları kısıtlamada pasaportları sayesinde turist gibi göstererek müşterilere gönderiyorlarmış Fuhuş çetesi çökertildi! Kadınları kısıtlamada pasaportları sayesinde turist gibi göstererek müşterilere gönderiyorlarmış         
10:12
Habertürk'te deprem uzmanına saygısızlık! Hülya Hökenek apar topar yayından aldı Habertürk'te deprem uzmanına saygısızlık! Hülya Hökenek apar topar yayından aldı         
09:55
Son Dakika: İzmir'de sağanak yağış sele neden oldu! Vatandaşlara Son Dakika: İzmir'de sağanak yağış sele neden oldu! Vatandaşlara "Evden çıkmayın" uyarısı yapıldı         
08:52
Takıntılı genç kız, eski sevgilisinin evini önce taşladı sonra yakmaya çalıştı Takıntılı genç kız, eski sevgilisinin evini önce taşladı sonra yakmaya çalıştı         
08:30
900 bin liralık rüşveti geri çeviren polisler ödüllendirildi 900 bin liralık rüşveti geri çeviren polisler ödüllendirildi         
08:09
Önce test sonra parti! Belçim Bilgin yeni yaşını arkadaşlarıyla kutladı Önce test sonra parti! Belçim Bilgin yeni yaşını arkadaşlarıyla kutladı         
07:58
Kızının sapkın ilişkisine dayanamayan anne, Esra Erol'un programında terlik fırlattı Kızının sapkın ilişkisine dayanamayan anne, Esra Erol'un programında terlik fırlattı         
23:35
Ekipler, bir süredir haber alınamayan genç kızı evinde yüzü kanlar içinde buldu Ekipler, bir süredir haber alınamayan genç kızı evinde yüzü kanlar içinde buldu         
22:25
4 gencin ölümündeki sır perdesi aralanıyor! Özel ekip bu üç ihtimalin peşinde 4 gencin ölümündeki sır perdesi aralanıyor! Özel ekip bu üç ihtimalin peşinde         
21:13
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vakalardaki düşüşe göre esnaflarımıza getirilen kısıtlamaları gevşeteceğiz Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vakalardaki düşüşe göre esnaflarımıza getirilen kısıtlamaları gevşeteceğiz         
20:20
Kamerayı açık bırakan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girerken yakalandı Kamerayı açık bırakan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girerken yakalandı         
16:42
15 yaşındaki iki kız, sosyal medyadan tanıştığı 4 erkek tarafından cinsel istismara uğradı 15 yaşındaki iki kız, sosyal medyadan tanıştığı 4 erkek tarafından cinsel istismara uğradı         
15:36
Çakarlı aracıyla emniyet şeridini kullanan iş adamının aracı trafikten men edildi Çakarlı aracıyla emniyet şeridini kullanan iş adamının aracı trafikten men edildi         
09:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2021 11:46:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber! "Ponçikler" fuhuş çetesine operasyon: 42 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei