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Popülasyondaki artış ve besin azlığı Tuz Gölü'nde yavru flamingo kayıplarına neden oluyor - Son Dakika

Popülasyondaki artış ve besin azlığı Tuz Gölü'nde yavru flamingo kayıplarına neden oluyor

06.07.2021 11:23

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Cemal Darılmaz, Tuz Gölü'nde yaşanan yavru flamingo ölümlerine ilişkin, "Yavru flamingoların ölümleri başka ülkelerde de gözlemleniyor.

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Cemal Darılmaz, Tuz Gölü'nde yaşanan yavru flamingo ölümlerine ilişkin, "Yavru flamingoların ölümleri başka ülkelerde de gözlemleniyor. Doğal süreçlere dışarıdan müdahale etmek yerine onları bilimsel olarak araştırmak insanlardan kaynaklı bir olumsuzluk varsa onu ortadan kaldırmak lazım." dedi.

Darılmaz, AA muhabirine, dünyadaki flamingoların en yaygın türü olan büyük flamingoların kuluçka merkezinin, Türkiye'de iki alan olduğunu söyledi.

Bunlardan birincisi ve en önemlisinin Tuz Gölü, diğerinin de Gediz Deltası olduğunu ifade eden Darılmaz, Tuz Gölü'nün flamingolar için bahar ve yaz aylarında beslenme ve kuluçka dönemini geçirdikleri önemli bir merkez olduğunu bildirdi.

Darılmaz, geçen sene ve bu yılın, salgından dolayı tüm dünyada insan hareketlerinin azaldığı yıllar olarak tarihe geçtiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hareketliliğin azalması flamingo popülasyonunun artmasına neden oldu. Büyük flamingoların yayılış sahasına bakıldığında Türkiye'nin de içerisinde bulunduğu Akdeniz Havzası, Kuzey Afrika ve Hindistan'a kadar olan bölgenin bu sahalar olduğunu söyleyebiliriz. Pandemiyle geçen yıllarda bu ülkelerde flamingo nüfusunda ciddi artış oldu. Ülkemizde de şubat ve mart aylarında gelen flamingo sayılarında artış oldu."

"Flamingo sayısı da çok fazla, besin miktarı sınırlı"

Sulak alan uzmanı olan büyük flamingoların habitatlarındaki besin miktarındaki değişiklik veya kaybın, flamingolar için önemli bir tehdit olduğunu aktaran Darılmaz, şöyle devam etti:

"Flamingolar Tuz Gölü içerisindeki mikroskobik canlılar denilen algler ve diğer omurgasızlarla beslenir. Tuz Gölü'nün ekolojik yapısına bakıldığında dünyanın en tuzlu göllerinden bir tanesi. Şubat ayında en geniş yüzey alana sahip ama suyun buharlaşmasıyla çok hızlı bir şekilde daralan bir göl. Flamingo ve Tuz Gölü'nü birleştirdiğimiz zaman burada 'kreş bakımı' denilen bir durum söz konusu. İnsanlarda olduğu gibi yavrulara bakan bir aile yapıları var. Ebeveynler suyu süzerek beslenip, daha sonra yavrularını besliyor. Su çekildiği zaman besin azalıyor. Flamingo sayısı da çok fazla, besin miktarı sınırlı. Bu durumdan yola çıkarak maalesef ki; Tuz Gölü'ndeki doğal olan ekolojik sürece ayak uyduramayan yavru flamingo kayıpları, beklenenin çok çok üzerinde flamingo gelmesi ve sınırlı besin miktarına bağlanmakta."

"Yavru flamingoların ölümleri başka ülkelerde de gözlemleniyor"

Darılmaz, Tuz Gölü'nün, belirli sayıdaki flamingolar için besin kapasitesine sahip olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Çok fazla yağış olması flamingoların daha iyi besleneceği anlamı taşımıyor. Çok fazla yağış olduğunda suyun kimyasal yapısı değişeceği için mikroskobik canlılar olumsuz etkilenebilir ve sudaki besin azalabilir. Ayrıca suyun yükselmesi de flamingo yavrularını etkileyebilir. Çok hassas dengeler var, dışarıdan müdahaleye açık bir sistem değil. Yavru flamingoların ölümleri başka ülkelerde de gözlemleniyor. Doğal süreçlere dışarıdan müdahale etmek yerine onları bilimsel olarak araştırmak, insanlardan kaynaklı bir olumsuzluk varsa onu ortadan kaldırmak lazım."

Popülasyondaki artış ve besin azlığı Tuz Gölü'nde yavru flamingo kayıplarına neden oluyor
Popülasyondaki artış ve besin azlığı Tuz Gölü'nde yavru flamingo kayıplarına neden oluyor
Popülasyondaki artış ve besin azlığı Tuz Gölü'nde yavru flamingo kayıplarına neden oluyor
Popülasyondaki artış ve besin azlığı Tuz Gölü'nde yavru flamingo kayıplarına neden oluyor
Popülasyondaki artış ve besin azlığı Tuz Gölü'nde yavru flamingo kayıplarına neden oluyor

Aksaray Üniversitesi, Veteriner, Tuz Gölü, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Popülasyondaki artış ve besin azlığı Tuz Gölü'nde yavru flamingo kayıplarına neden oluyor - Son Dakika


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