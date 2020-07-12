ANTALYA'da üst üste iki gün evini yakan Rus vatandaşı M.G. (31), komşularının şikayetçi olması üzerine gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen M.G., "Popülerliğim devam etsin diye evimi yaktım" dedi.

Olay, geçen salı gecesi Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi 147 Sokak üzerinde meydana geldi. Bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenilen Rus vatandaşı M.G.'nin yaşadığı evde gece saatlerinde yangın çıktı. Yangını fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil'e bildirdi. Apartman sakinleri binayı boşaltırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bu sırada yanan evde olduğu öğrenilen M.G., itfaiye ekibince alevlerin içerisinden çıkarıldı. Yangın bir süre sonra ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Olaydan bir gün sonra aynı evin tekrar yandığını görenler, durumu yine itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye yangını büyümeden söndürdü. Yaşananlar üzerine apartmanda oturanlar yangını çıkardığı iddiasıyla M.G.'den şikayetçi oldu. Apartman sakinleri, M.G.'nin poşetle pelerin yaparak gezdiğini, bina üzerinde yer alan borulardan tırmanarak evine girdiğini söyledi.