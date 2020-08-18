Son dakika haber... Porsuk Çayı'nda, balıkçıların oltasına 'el bombası' takıldı
Son dakika haberi: ESKİŞEHİR'de, Porsuk Çayı'nda balık tutan bir kişinin oltasına takılan poşetin içinden patlamamış el bombası çıktı.
ESKİŞEHİR'de, Porsuk Çayı'nda balık tutan bir kişinin oltasına takılan poşetin içinden patlamamış el bombası çıktı.
Kırmızıtoprak Mahallesi'nden geçen Porsuk Çayı kenarında balık tutan bir kişinin oltasına sert bir cisim takılması üzerine yanında bulunan arkadaşlarından yardım istedi. Çekilen oltanın uç kısmında poşet içinde patlamamış el bombasının olduğunu fark eden 2 kişi, polise haber verdi.İhbar üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne bağlı uzman ekipler, yaptıkları incelemenin ardından el bombasını muhafaza altına aldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 20:36
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Porsuk Çayı'nda, balıkçıların oltasına 'el bombası' takıldı - Son Dakika
Son Dakika Kocası tarafından öldürülen kadının katiliyle son dansının görüntüleri ortaya çıktı Belediye başkanının oğlu patpat kazasında hayatını kaybetti 8 ilde 16 yerleşim yeri koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı Hafter, Libya'da aylardır petrol üretimine uyguladığı blokajı kaldırdı 10 yaşlarındaki çocuğun yolcu otobüsünü kullanması "pes" dedirtti Abant, Gölcük ve Yedigöller'e HES kodu ile girilecek Doğu Akdeniz gerginliğinde istediği desteği bulamayan Yunanistan'dan küstah Türkiye sözleri Genç kızlara cinsel organını gösteren sapık, polislere "beni öldürün" diye yalvardı Suriye'de 2 Rus keşif uçağı düşürüldü Eskişehir'de balıkçıların oltasına el bombası takıldı Yunanistan Savunma Bakanı, Türk gemisine çarpan Yunan kaptanı tebrik etti Dünya Sağlık Örgütü'nden dünyaya grip aşısı olma çağrısı Aracını yol kenarına park eden şahıs, viyadükten atlayarak intihar etti Antalya'da kaza sonucu hayatını kaybeden gencin görüntüleri ortaya çıktı 4. kattan düşerek ölen Duygu Delen'in ön otopsi raporu çıktı: Vücudunda darp izleri var