Son dakika haber... Porsuk Çayı'nda, balıkçıların oltasına 'el bombası' takıldı - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de, Porsuk Çayı'nda balık tutan bir kişinin oltasına takılan poşetin içinden patlamamış el bombası çıktı.

Kırmızıtoprak Mahallesi'nden geçen Porsuk Çayı kenarında balık tutan bir kişinin oltasına sert bir cisim takılması üzerine yanında bulunan arkadaşlarından yardım istedi. Çekilen oltanın uç kısmında poşet içinde patlamamış el bombasının olduğunu fark eden 2 kişi, polise haber verdi.İhbar üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne bağlı uzman ekipler, yaptıkları incelemenin ardından el bombasını muhafaza altına aldı.