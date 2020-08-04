Son dakika haber... PORTATİF HAVUZLA İZOLE VE KEYİFLİ TATİL - Son Dakika

Son dakika haber... PORTATİF HAVUZLA İZOLE VE KEYİFLİ TATİL

Son dakika haberine göre İZMİR'de bir girişimcinin fiberglas malzemeden yaptığı portatif yani taşınabilir duruma getirilebilen havuz, koronavirüs salgını döneminde izole bir şekilde havuza girmek isteyenlerden büyük ilgi gördü.

İZMİR'de bir girişimcinin fiberglas malzemeden yaptığı portatif yani taşınabilir duruma getirilebilen havuz, koronavirüs salgını döneminde izole bir şekilde havuza girmek isteyenlerden büyük ilgi gördü.

Havaların ısınmasıyla birlikte birçok kişi, serinlemek için havuz ve denizin yolunu tuttu. Ancak bazı vatandaşlar, koronavinüs salgını sonrası tedirginliği nedeniyle sahil kenarları, su parkı veya havuzlardan uzak durdu. İzmir Kısıkköy'de su depoları ve güvenlik kulübeleri gibi alanlarda faaliyet gösteren firma sahibi Ozan Gültekin (30), bu dönem tedirginlik yaşayan vatandaşların daha izole bir yaşam alanı sunmak için portatif havuz yaptı. Taşınabilir duruma getirilebilen havuz, vatandaşın ilgisini çekti. Daha izole ve rahat tatil geçirmek isteyen vatandaşlar, çeşitli ebatlarda verdikleri siparişleri bahçeli evlerinin önüne yerleştirip keyifli zaman geçirmeye başladı.

Havuzu satın alanlardan evli ve 4 çocuk babası Bayram Yetik (54), "Daha güvenli ve sağlıklı olduğu için bu havuzu aldık. Çocuklarımız hafta sonu tatilde buraya gelip eğleniyor" dedi. Yetik'in misafir etiği yakınlarından evli ve 5 çocuk babası Abdullah Sakmak (41) da "Hastalık nedeniyle bir yere gidemediğimiz için arkadaşımızın davetiyle buraya geldik. Burada serinliyoruz. Arada çocuklarımızı getiriyoruz. Arkadaşımızın sayesinde böylelikle serinlemiş oluyoruz" dedi. Bir diğer misafir Ferit Sözüçok (21) ise, "Virüs nedeniyle havuza denize gidemiyoruz. Arkadaşımız havuz yaptırdı. Ağabeyimiz sağ olsun davet etti. Böylelikle serinleyip eğleniyoruz" dedi.

Firma sahibi Ozan Gültekin (30), "Bu yıl pandemi süreciyle beraber insanların çeşitli ihtiyaçlarının olduğunu düşündük. Havuzumuzun en önemli özelliği,

toprağın kazılmasının yasak olduğu yerlerde ve SİT alanlarında kullanılabilen bir yapı olması. Vatandaşlarımız bunu istedikleri ebatta alabiliriz. Malzemesi fiberglas. Pompa filtre sistemi dahil gizli makine dairesinde bulunmakta. Sahaya ulaştıktan sonra sadece elektrik ve su bağlantısı yapılıp kullanıma hazır hale geliyor. 50 bin TL'den başlayarak ilave aksesuarlarla beraber 80 bin TL'ye kadar ulaşan fiyatı var. Ürünü yaptıktan sonra ciddi bir talep aldık" dedi.

Son dakika haber... PORTATİF HAVUZLA İZOLE VE KEYİFLİ TATİL

İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 12:25

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... PORTATİF HAVUZLA İZOLE VE KEYİFLİ TATİL - Son Dakika
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