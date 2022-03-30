Son dakika haber! Portekiz'de çoğunluğu kadın bakanlardan oluşan yeni hükumet kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! Portekiz'de çoğunluğu kadın bakanlardan oluşan yeni hükumet kuruldu

30.03.2022 19:02
Son dakika haber! Portekiz'de çoğunluğu kadın bakanlardan oluşan yeni hükumet kuruldu

Son dakika haberine göre Portekiz'de 30 Ocak'ta yapılan erken genel seçimleri kazanan Sosyalist Parti (PS), Antonio Costa başbakanlığında ve ülke tarihinde ilk kez kadın bakanların çoğunlukta olduğu kabineyle hükümeti kurdu.

Portekiz'de 30 Ocak'ta yapılan erken genel seçimleri kazanan Sosyalist Parti (PS), Antonio Costa başbakanlığında ve ülke tarihinde ilk kez kadın bakanların çoğunlukta olduğu kabineyle hükümeti kurdu.

Meclisteki 230 sandalyeden 120'sine sahip olan PS'nin 60 yaşındaki lideri Costa, yeni hükümet ile birlikte 2015'ten bu yana yürüttüğü başbakanlık göreviyle ülke demokrasi tarihinde en uzun süre başbakanlık yapan siyasetçi oldu.

Geçmiş hükümete nazaran bakan sayısını iki düşüren Costa, yeni kabinede belirlediği 17 bakanın 9'unu kadınlardan seçerek bir ilke imza attı.

Portekiz'de ilk kez bakanlar kurulunda kadınlar çoğunlukta olurken Lizbon Üniversitesinde askeri sosyoloji uzmanı olan ve 2019'dan bu yana Ulusal Savunma Enstitüsünün direktörlüğünü yapan Helena Carreira da ülke tarihinin ilk kadın savunma bakanı oldu.

Rusya- Ukrayna savaşından önce, ülkedeki ekonomik durumu göz önünde bulundurarak tasarruf vadeden Costa ayrıca yeni kabinede devlet sekreterliği sayısını da 50'den 38'e (12'si kadın) indirdi.

Diğer yandan eski Dışişleri Bakanı Augusto Santos Silva yeni yasama döneminde Meclis Başkanı seçilirken eski Savunma Bakanı Joao Gomes Cravinho da yeni Dışişleri Bakanı olarak göreve getirildi.

Kovid-19 salgını dolayısıyla AB'nin yardım fonundan 30 milyar avro alacak Portekiz'de Başbakan Costa, yeni hükümetin önceliğinin ekimde mecliste reddedilerek erken genel seçime gidilmesine neden olan 2022 bütçesini hazirandan önce onaylamak olacağını söyledi.

Hükümetin önünde, Rusya-Ukrayna savaşının yarattığı siyasi ve ekonomik sorunlar, enerji fiyatlarındaki artış ve hayat pahalılığı ile mücadele dışında kısa sürede meclis genel kuruluna gelmesi beklenen ötanazi, işçi hakları, Ruslar başta olmak üzere AB dışındaki ülke vatandaşlarına tanınan "altın vize" uygulaması gibi konular bulunuyor.

YORUMLAR
500
Erzurum'a yabancı sermaye ilgisi Erzurum'a yabancı sermaye ilgisi

Togo Cumhuriyeti, Sosyalist Parti, Portekiz, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Portekiz'de çoğunluğu kadın bakanlardan oluşan yeni hükumet kuruldu - Son Dakika


Son Dakika
18:56 Yaşanan dehşeti bu sözlerle anlattı: Ukrayna'da kadınlara, çocuklarının gözleri önünde tecavüz ettiler
18:46 Ukrayna, ilk kez Moskova'nın bazı şartlarını kabul etti! Önemli maddeler yer aldı
18:17 Olayın aydınlatılması için özel ekip kurulmuştu! 6 polis memuru tutuklandı
18:02 Ticaret Bakanlığı'ndan, Katar'a 2,5 milyon küçükbaş hayvan ihracatı yapıldığına yönelik iddialara yalanlama geldi
17:57 Hindistan'da ikiz bebek bekleyen çift doğumhane kapısında şaşkınlık geçirdi! Bebekleri çift başlı doğdu
17:53 Abramoviç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 2 konuda teşekkür etti
17:37 Ortalıkta görünmeyen Sedat Peker'den haber var! Eşi, sosyal medya hesabından 50 saniyelik video paylaştı
17:18 Şarkıcı Katy Perry'nin sahnede pantolonu patladı, ilk çözümü seyirciyi güldürdü
17:07 Standart altının kilogramı 907 bin liraya yükseldi
16:38 Mesut Özil kadroya geri döndü!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 19:11:37. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Portekiz'de çoğunluğu kadın bakanlardan oluşan yeni hükumet kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement