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Son dakika haber! Portekiz'de sandık başı anket sonuçlarına göre Sosyalist Parti kazandı - Son Dakika

Son dakika haber! Portekiz'de sandık başı anket sonuçlarına göre Sosyalist Parti kazandı

30.01.2022 23:21
Son dakika haber! Portekiz'de sandık başı anket sonuçlarına göre Sosyalist Parti kazandı

Son dakika haberler... Portekiz'de yapılan ve 10,8 milyon seçmenin kayıtlı olduğu erken genel seçimleri, sandık başı anket sonuçlarına göre Sosyalist Parti (PS) kazandı.

Portekiz'de yapılan ve 10,8 milyon seçmenin kayıtlı olduğu erken genel seçimleri, sandık başı anket sonuçlarına göre Sosyalist Parti (PS) kazandı.

Portekiz devlet televizyonu RTP'nin verdiği sandık başı anket sonuçlarına göre, PS'nin 230 sandalyeli mecliste, yüzde 37-42 aralığında oy alarak 102-116 arasında milletvekiline sahip olacağı belirtildi.

Sandık başı anket sonuçlarının doğru çıkması halinde PS'nin 2019'daki son seçimlere çok yakın bir oy aldığı, tek başına iktidara gelecek çoğunluğu yakalayamadığından yine dışarıdan destek bulması gerektiği görüldü.

PS, iki yıl önce de Sol Blok (BE) ve Komünist Parti ile Yeşiller ittifakı olan Birleşik Demokratik Koalisyon'un (CDU) dışarıdan desteğiyle azınlık hükümeti kurmuştu.

BE ve CDU bu seçimlerde büyük oy kaybına uğradı.

Sonuçlarda, ana muhalefetteki sağ görüşlü Sosyal Demokrat Parti (PSD) ise yüzde 30-35 aralığında (84-94 milletvekili) kalarak, yüzde 27 olan 2019 seçimlerindeki oylarını artırdı.

Diğer yandan aşırı sağcı Chega (Yeter) partisi, tahmin edildiği gibi oy oranını en fazla artıran siyasi parti oldu.

Chega'nın yüzde 1 ile 1 olan milletvekilini, bu seçimlerde yüzde 5-8 aralığına çıkartacağı ve 7-13 arasında milletvekili ile mecliste 3. büyük siyasi parti konumuna geleceği görüldü.

Salgına karşın sandığa ilgi arttı

Seçimlere katılım beklentilerin üzerinde gerçekleşirken 2019'daki son seçimlerde katılım yüzde 48,57'de kalırken, 24 Ocak 2021'deki cumhurbaşkanlığı seçiminde katılım yüzde 39,49'a kadar düşmüştü.

Kovid-19 salgınına ve 1 milyona yakın kişinin ev karantinasında olmasına karşın saat 16.00 itibariyle seçimlere katılımın, iki yıl öncesine göre 7 puan artışla yüzde 45,66 olduğu bildirildi.

RTP, katılımın yüzde 50 civarında beklendiğini duyurdu.

Portekiz'de sandık başı anketlere göre 230 sandalyeli meclisin dağılımı şöyle:

Sosyalist Parti (PS) 102-116, Sosyal Demokrat Parti (PSD) 84-94, Chega (Yeter) 1-13, Liberal İnisiyatif (IL) 5-9, Sol Blok (BE) 3-7, Birleşik Demokratik Koalisyon- CDU (Komünist Parti ile Yeşiller ittifakı) 3-7, Sosyal Demokratik Merkez-Halk Partisi (CDS-PP) 0-2, Kişiler-Hayvanlar-Doğa Partisi (PAN) 0-2, Özgür (L) 1-2.

2019 seçimlerine göre meclisin dağılımı şu şekildeydi:

Sosyalist Parti (PS) 108, Sosyal Demokrat Parti (PSD) 79, Sol Blok (BE) 19, Birleşik Demokratik Koalisyon- CDU (Komünist Parti ile Yeşiller ittifakı) 12, Sosyal Demokratik Merkez-Halk Partisi (CDS-PP) 5, Kişiler-Hayvanlar-Doğa Partisi (PAN) 4, Chega (Yeter) 1, Liberal İnisiyatif (IL) 1, Özgür (L) 1.

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Sosyalist Parti, Komünist Parti, Portekiz, Sandık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Portekiz'de sandık başı anket sonuçlarına göre Sosyalist Parti kazandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Portekiz'de sandık başı anket sonuçlarına göre Sosyalist Parti kazandı - Son Dakika
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