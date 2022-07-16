Son dakika haber... Portekiz'de yangın söndürme uçağı düştü: 1 ölüPortekiz'de 17 farklı noktada alevlerle mücadele sürüyor - Son Dakika
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Son dakika haber... Portekiz'de yangın söndürme uçağı düştü: 1 ölüPortekiz'de 17 farklı noktada alevlerle mücadele sürüyor

16.07.2022 13:07

Son dakika gündem haberi... - Portekiz'de yangın söndürme uçağı düştü: 1 ölü Portekiz'de 17 farklı noktada alevlerle mücadele sürüyor Portekiz'in kuzeyindeki Vila Nova de Foz Coa belediyesinde bir yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu pilot hayatını kaybetti.

- Portekiz'de yangın söndürme uçağı düştü: 1 ölü

Portekiz'de 17 farklı noktada alevlerle mücadele sürüyor

LİZBON - Portekiz'in kuzeyindeki Vila Nova de Foz Coa belediyesinde bir yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu pilot hayatını kaybetti. Toplam 5 bölgenin kırmızı alarmda olduğu ülkede binden fazla itfaiyeci 17 farklı noktada devam eden yangınları söndürebilmek için çalışmaları sürdürüyor.

Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgasının yol açtığı orman yangınları sürüyor. Portekiz, Fransa ve İspanya'da binlerce itfaiyeci alevlere mücadele ediyor. Portekiz'in kuzeyinde yer alan Vila Nova de Foz Coa belediyesindeki orman yangınlarında görevli bir söndürme uçağı düştü. Kaza sonucu pilotun hayatını kaybetti açıklandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, pilotun ölümünden derin üzüntü duyduğunu dile getirdi. Portekiz Başbakanı Antonio Costa da pilotun ailesine ve yakınlarına taziyelerini iletti.

Portekiz'de 17 noktada alevlerle mücadele

Yetkililer, Portekiz'de Cuma günü itibariyle 5 bölgenin kırmızı alarmda olduğunu, binden fazla itfaiyecinin en az 17 yangınla mücadele ettiğini aktardı. Ülkede bu yıl yangınlarda zarar gören alanın 2021 toplamını çoktan aştığı belirtildi. Bu yıl, çoğu geçtiğimiz hafta içinde olmak üzere 30 bin hektardan fazla arazinin kül olduğu kaydedildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Portekiz'de yangın söndürme uçağı düştü: 1 ölüPortekiz'de 17 farklı noktada alevlerle mücadele sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... Portekiz'de yangın söndürme uçağı düştü: 1 ölüPortekiz'de 17 farklı noktada alevlerle mücadele sürüyor - Son Dakika
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