Son dakika haber... Porto Riko'da göçmen teknesi battı: 11 ölü - Son Dakika
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Son dakika haber... Porto Riko'da göçmen teknesi battı: 11 ölü

13.05.2022 09:56
Son dakika haber... Porto Riko'da göçmen teknesi battı: 11 ölü

Son dakika haberi... Porto Riko'da göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti.

Porto Riko'da göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin özerk bölgesi Porto Riko açıklarında bir göçmen teknesi battı. Batan teknenin, ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza ekipleri tarafından fark edilmesinin ardından bölgeye çok sayıda ilk yardım ekibi sevk edildi. Kazada, 11 kişi hayatını kaybederken, 31 göçmen ise kurtarıldı.

Sahil Güvenlik ekipleri, teknenin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığını ve teknede kaç kişi olduğu bilinmediği için arama çalışmalarının hala devam ettiğini açıkladı. Sahil Güvenlik yetkilisi Brendan C. McPherso bölgede arama çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "ABD Sahil Güvenlik, Gümrük ve Sınır Muhafaza Hava ve Deniz Operasyonları, Porto Riko Hızlı Müdahale Ortak Kuvvetleri tarafından helikopterler, uçaklar ve kurtarma botları da dahil olmak üzere mevcut tüm imkanlarla hayatta kalanları arıyoruz" dedi.

(İHA)

Son dakika haber... Porto Riko'da göçmen teknesi battı: 11 ölü
Son dakika haber... Porto Riko'da göçmen teknesi battı: 11 ölü
Son dakika haber... Porto Riko'da göçmen teknesi battı: 11 ölü

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Porto Riko'da göçmen teknesi battı: 11 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Porto Riko'da göçmen teknesi battı: 11 ölü - Son Dakika
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