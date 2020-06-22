Son dakika haber: Postacının kavga sırasında ısırılarak kopan kulağı yerine dikilemedi (3) - Son Dakika

BAŞSAVCILIĞIN İTİRAZI ÜZERİNE TUTUKLANDI
Karaman'da köpek yüzünden çıkan tartışmada postacı Onur Kızıl'ın (25) kulağını ısırarak, kopardığı iddiasıyla dün sevk edildiği adliyede, sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrolle serbest bırakılan Sezai Çelik (19), Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı. Çelik, Karaman Sulh Ceza Hakimliği'nce, 'duyularından ve organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama' suçundan tutuklanıp, cezaevine koyuldu.