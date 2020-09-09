Son dakika haber: Pozantı'da orman yangını - Son Dakika

Adana'nın Pozantı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Eskikonacık Mahallesi Kaleboynu mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine Adana Orman Bölge Müdürlüğü söndürme ve Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Karadan müdahale edilen yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 12:27 - Kaynak: AA
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