Son dakika haber... Pozantı'da orman yangını - Son Dakika

Pozantı'da orman yangını
Yangına karadan ve havadan helikopterle müdahale ediliyor
ADANA - Adana'nın Pozantı ilçesinde orman yangını çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Eskikonacık Mahallesi Kaleboynu mevkisindeki başlayan yangına, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangını söndürme çalışmalarına 1 helikopterle havadan destek veriliyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 14:24 - Kaynak: İHA
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